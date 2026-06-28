Így értékelte Magyar Péter a Tisza-kormány első ötven napját

„Büszke vagyok a TISZA-kormány első 50 napjára. Ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalásunkat sikerült teljesítenünk” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter a bejegyzésében hosszasan sorolta szerinte milyen pozitív intézkedések történtek eddigi kormányzásuk alatt.

Magyar Péter értékelte a Tisza-kormány első ötven napját, nagyon büszke a kormányfő (Fotó: Markovics Gábor)

Megemlítette többek között az uniós pénzek hazahozataláról szóló megállapodást, a miniszterelnöki mandátum nyolc évben korlátozását, a kórházi klímafejlesztési programot, a közmédia átalakítását, a Visegrádi Négyek működésének újraindítását és a Tisztítótűz-műveletet is. „A magyarok döntő többsége szerint jó irányba mennek a dolgok” – jegyezte meg posztja végén a kormányfő. Érdemes felhívni a figyelmet azonban arra, több politológus, jogász és szakértő sokkal árnyaltabban látja az eddig eltelt ötven napot, mint a miniszterelnök.

Sokakat felháborított például a Sulyok Tamás leváltására tett alaptörvény módosítási javaslat, az országgyűlési képviselők mandátumának időkorlátozása, vagy a polgármesteri fizetések befagyasztása. Utóbbi kapcsán Orbán Viktor egykori legnagyobb ellenfele, Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármester is kifakadt, mint fogalmazott: „Nem erre szavaztunk!”