Veszélyben a magyar szuverenitás: Magyar Péter fontos alapelveket adott fel Brüsszelben

Három fontos magyar pozíció feladásával kezdte első uniós csúcstalálkozóját a miniszterelnök – írta Bóka János, a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Magyar Péter már az első brüsszeli szereplése során több stratégiai kérdésben is eltért a korábbi magyar kormány álláspontjától, különösen a Magyarország szuverenitását érintő pontokon.
Bóka János szerint Magyar Péter első brüsszeli szereplése már érdemi politikai irányváltásokkal indult, amelyek a korábbi magyar kormány által képviselt álláspontokhoz képest több kulcsterületen is változást jelentenek. A frakcióvezető-helyettes értékelése szerint ezek a döntések nem pusztán technikai jellegűek, hanem stratégiai jelentőségű kérdésekben érintik Magyarország uniós pozícióját is.
Magyar Péter három kulcsfontosságú magyar álláspont feladásával indított Brüsszelben
- A bejegyzés szerint Magyar Péter elsőként Ukrajna uniós csatlakozásának ügyében adott fel egy fontos magyar álláspontot. Míg a korábbi magyar kormány elutasította Ukrajna EU-tagságát arra hivatkozva, hogy az katasztrofális következményekkel járna Magyarországra és az Európai Unióra nézve, Magyar Péter hozzájárult a csatlakozási folyamat továbbléptetéséhez. Bóka János szerint ezért cserébe olyan ígéreteket kapott Ukrajnától a kárpátaljai magyarság jogainak helyreállításáról, amelyeket Kijev korábban többször is megtett, de egyszer sem tartott be.
- A második feladott pozícióként a háború kérdését említette. A poszt szerint a korábbi magyar kormány semleges álláspontot képviselt az orosz-ukrán háborúban, és azt várta az Európai Uniótól, hogy saját érdekeit szem előtt tartva, mindkét féllel fenntartott közvetlen kapcsolatok mellett dolgozzon a konfliktus lezárásán. Magyar Péter ezzel szemben ahhoz az állásponthoz csatlakozott, amely szerint az EU Ukrajna oldalán résztvevője a konfliktusnak, és nem kommunikál közvetlenül Oroszországgal.
- Bóka János harmadik példaként az Európai Unió következő hétéves költségvetését hozta fel. A korábbi magyar álláspont szerint az uniós forrásokat nem lehet politikai nyomásgyakorlásra használni, és addig nem lehet megállapodás az új költségvetésről, amíg Magyarország meg nem kapja a neki járó forrásokat. A bejegyzés szerint Magyar Péter nem követelte a jelenlegi nyomásgyakorlási eszközök megszüntetését, így legalább 2 milliárd euróról mondott le, amelyet politikai okokból vontak el Magyarországtól.
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