Veszélyben a magyar szuverenitás: Magyar Péter fontos alapelveket adott fel Brüsszelben

Bóka János szerint Magyar Péter első brüsszeli szereplése már érdemi politikai irányváltásokkal indult, amelyek a korábbi magyar kormány által képviselt álláspontokhoz képest több kulcsterületen is változást jelentenek. A frakcióvezető-helyettes értékelése szerint ezek a döntések nem pusztán technikai jellegűek, hanem stratégiai jelentőségű kérdésekben érintik Magyarország uniós pozícióját is.

Magyar Péter megmutatta, milyen az, amikor le kell mondani egy pici szuverenitásról (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Magyar Péter három kulcsfontosságú magyar álláspont feladásával indított Brüsszelben