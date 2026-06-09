Na most akkor Magyar Péter beszél összevissza, vagy a külföldi sajtó hazudik?

Reakció Macron elnök kijelentésére, Magyar Péter külföldi tárgyalásaira, és arra, hogy a sajtótájékoztatón nem arról beszél, amiről valójában tárgyaltak – írta Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője Facebook videó-bejegyzéséhez kedden.

Magyar Péter úton Berlinből Párizsba. Európa filmszínház

Fotó: Facebook/Magyar Péter

A politikus hangsúlyozta,

Magyar Péter európai turnéján csak arról nem volt szó, ami lényeges,

mert amikor az ember megnyitja akár a német sajtót, akár a brüsszeli sajtót, például a Politico-t, Euobserver-t, Euroctive-ot, ott véletlenül sem azokat a témákat hozzák fel, mint amiről Magyar Péter beszélt a sajtótájékoztatón.

Dömötör felidézte, hogy Macron elnök talán úgy fogalmazott, hogy Magyarország visszatért Európába, ezzel kapcsolatban a fideszes politikus rámutatott, évszázadok óta itt vagyunk, időközönként minden erőnkkel védjük, tehát itt vagyunk.

Vannak politikai nézetkülönbségeink időközönként, ami demokratikus viszonyok között belefér"

– hangsúlyozta, majd kitért arra, hogy Magyar Péter külföldi útjai is az abszolút filmszínház jegyében telnek, készülnek az imázsvideók, a sajtótájékoztatók pedig nem a lényegi kérdésekről szólnak.

Párizsban Magyar Péter bejelentette: Magyarország konstruktív partner kíván lenni az Európai Unióban

Ezzel kapcsoaltban fontosnak tartotta megjegyezni, hogy

a védelmi kerettel kapcsolatos vétó feloldása az szóba se került,

az, hogy Magyarország beadta a derekát a gyorsított tagság ügyében, az szóba se került,

a különadók ügyéről a sajtótájékoztatón egyáltalán nem volt szó.

Aztán három napon belül megszületik a döntés, hogy az építőipari alapanyaggyártó cégeknek már ezt nem kell majd befizetnie. Én látok a kettő között összefüggést”

– mutatott rá az egyik eltitkoltnak tűnő megállapodásra.

Dömötör hangsúlyozta továbbá, hogy ellenzékből az a helyes testtartás és magatartás, hogy kérdeznek és tájékoztatást kérnek, és úgy gondolja, nem csak a saját magunk nevében teszik ezt, hanem sok millió magyar ember nevében és nem csak azok nevében, akik őket támogatják.