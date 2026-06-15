Magyar Péter a saját felelősségét hárítja a vitnyédi migránstábor ügyének erőltetésével

Miért akarja Magyar Péter beadni a tiszásoknak, hogy valójában Orbán Viktor a migrációpárti? – tette fel a kérdést Bohár Dániel, miután Magyar Péter a vitnyédi migránstáborról (korábban ukrajnai menekülteket befogadó tábor) beszélt a hétfői napirend előtti felszólalásában. A politikai elemző szerint a miniszterelnök azt próbálja a saját szavazóinak eladni, hogy miért fogadta el ő maga a migrációs paktumot, ezzel együtt igyekszik a saját felelősségét Orbán Viktorra, illetve a Fidesz-kormányra hárítani.

Magyar Péter saját felelősségét próbálja meg hárítani, amiért elfogadta a migrációs paktumot (Fotó: Polyák Attila)

A miniszterelnök felszólalására Rétvári Bence is reagált, aki emlékeztetett, az Orbán-kormány egyetlen dolgot épített és az a határkerítés. A KDNP frakcióvezetője kijelentette,

valójában Orbán Viktor kormánya volt az, aemyl a migrációs paktumot elutasította, s ezzel megóvta hazánkat a migráció veszélyeitől.

Megjegyezte, emiatt kell naponta egymillió eurót fizetnie Magyarországnak. A politikus egyúttal rámutatott, az a különbség Orbán Viktor és Magyar Péter között, a Tisza-kormány belement a migrációs paktumba, és Magyarország nehéz helyzetbe kerül emiatt.

Rétvári Bence arra is felhívta a figyelmet, a miniszterelnök először Brüsszelben méltatta a migrációs paktum előnyeit, majd azt próbálta elhitetni, hogy annak elfogadásáért valójában a korábbi magyar kormányok felelősek. A KDNP frakcióvezetője szerint ez súlyos csúsztatás, hiszen a magyar kormány következetesen ellenezte a migrációs paktumot, és minden lehetséges fórumon nemet mondott rá. Rétvári hangsúlyozta: ezzel szemben a Tisza Párt európai parlamenti képviselői megszavazták azokat a többletforrásokat, amelyek a paktum végrehajtását szolgálják.