Veszélyben a jogállamiság: hivatali visszaélés miatt feljelentették Magyar Pétert

Magyar Péter ellen hivatali visszaélés bűntettének gyanújával tett feljelentést Tényi István, miután kifogásolta a politikus kijelentéseit az aranykonvoj ügyben folyó nyomozással kapcsolatban – erről számolt be a Magyar Nemzet. A beadvány szerint Magyar Péter hatáskörét túllépve adott utasításokat és ultimátumszerű elvárásokat fogalmazott meg.

Magyar Péter ismét hatáskörén kívül esően rendelkezett (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar Péter példátlan kijelentései nem maradnak következmény nélkül

A feljelentést Tényi István a Fővárosi Nyomozó Ügyészséghez nyújtotta be. Álláspontja szerint példátlan, hogy egy politikai szereplő határidőket szabva utasítást próbál adni a legfőbb ügyésznek egy folyamatban lévő nyomozásról való beszámolásra.

A beadvány szerint ez akár hivatali visszaélés gyanúját is felvetheti, különösen azért, mert Tényi úgy látja, Magyar Péter ultimátumszerű kijelentéseket tett, és az ügyészek törvényes munkáját is támadta. A feljelentésben arra is kitér, hogy a miniszterelnök lemondásra vonatkozó követelése a legfőbb ügyész felé szintén jogi aggályokat vet fel.

A Legfőbb Ügyészség korábban már reagált az ügy kapcsán, hangsúlyozva: az ügyészség független, és a kormány nem adhat számára utasítást. A közlemény szerint az ügyészség az igazságszolgáltatás önálló szereplője, amely kizárólag a törvények alapján jár el.

A politikai reakciók sem maradtak el: a Fidesz közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy az alkotmány szerint az ügyészség független, a miniszterelnök pedig nem utasíthatja a legfőbb ügyészt. A párt szerint amennyiben ez mégis megtörténik, az súlyos jogállami aggályokat vet fel.