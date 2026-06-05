Meg kell állítani Magyar Péter fenyegetését

Mint ismert, június 7-én, vasárnap délután négy órakor a budapesti Sándor-palota előtt rendezik meg a Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstrációt. A szimpátiatüntetést támogatásáról biztosította Orbán Viktor a közösségi oldalán – olvasható a Magyar Nemzeten.

Sulyok Tamás mellett még számos köztisztviselőt megfenyegetett Magyar Péter Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Magyar Péter fenyegetése precedenst teremthet

A vasárnapra meghirdetett szimpátiatüntetés egyik szervezője szerint veszélyes precedenst teremtene, ha a miniszterelnöki nyomás hatására távoznának hivatalukból azok a vezetők, akiknek mandátumát az alaptörvény védi. Szabó László azt is elárulta, kik szólalnak majd fel az eseményen.

A Magyar Péter által fenyegetett hivatalnokok név szerint:

Sulyok Tamás köztársasági elnök,

Varga Zs. András, a Kúria elnöke,

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész ,

Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,

Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,

Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,

Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

Szabó László azt is kifejtette, hogy a demonstráció ötlete már akkor megfogalmazódott bennük, amikor Magyar Péter a választás estéjén bejelentette, több állami intézmény vezetőjének és közjogi méltóságnak május 31-ig távoznia kell hivatalából.

A szervező hangsúlyozta:

Mivel ez nem történt meg, a demonstrációval arra szeretnék biztatni az érintetteket, hogy a jövőben se engedjenek a nyomásnak.”

Úgy véli, az alkotmányos rendszer egyik fontos eleme, hogy bizonyos tisztségek mandátuma túlmutat az országgyűlési választási ciklusokon. Szerinte ez biztosítja a fékek és ellensúlyok rendszerének működését, és ezt a rendszert veszélyezteti az a törekvés, amely a hivatalban lévő vezetők távozását sürgeti.

Szabó László arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen gyakorlat precedenst teremthetne a jövőre nézve. Álláspontja szerint, ha egy kormány politikai nyomással lemondásra tudná kényszeríteni a köztársasági elnököt vagy más közjogi méltóságokat, akkor a későbbi kormányok is ugyanezt az eszközt alkalmazhatnák.