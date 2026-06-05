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Magyar Péter

Meg kell állítani Magyar Péter fenyegetését

11 perce
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Ki kell állnunk a fenyegetett és lemondásra felszólított köztisztviselők mellett. Ez az egész nemzet érdeke – mondta a Magyar Nemzetnek Szabó László, a vasárnapra meghirdetett szimpátiatüntetés egyik szervezője. A Sándor-palotához szervezett tüntetés célja, hogy kiálljanak azon közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását Magyar Péter korábban szorgalmazta.
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Magyar Pétersándor palotaSulyok Tamásköztársasági elnökTisza-kormány

Mint ismert, június 7-én, vasárnap délután négy órakor a budapesti Sándor-palota előtt rendezik meg a Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstrációt. A szimpátiatüntetést támogatásáról biztosította Orbán Viktor a közösségi oldalán – olvasható a Magyar Nemzeten.

Sulyok Tamás mellett még számos köztisztviselőt megfenyegetett Magyar Péter
Sulyok Tamás mellett még számos köztisztviselőt megfenyegetett Magyar Péter Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Magyar Péter fenyegetése precedenst teremthet

A vasárnapra meghirdetett szimpátiatüntetés egyik szervezője szerint veszélyes precedenst teremtene, ha a miniszterelnöki nyomás hatására távoznának hivatalukból azok a vezetők, akiknek mandátumát az alaptörvény védi. Szabó László azt is elárulta, kik szólalnak majd fel az eseményen.

A Magyar Péter által fenyegetett hivatalnokok név szerint:

  • Sulyok Tamás köztársasági elnök,
  • Varga Zs. András, a Kúria elnöke,
  • Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész ,
  • Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,
  • Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
  • Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,
  • Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
  • Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

Szabó László azt is kifejtette, hogy a demonstráció ötlete már akkor megfogalmazódott bennük, amikor Magyar Péter a választás estéjén bejelentette, több állami intézmény vezetőjének és közjogi méltóságnak május 31-ig távoznia kell hivatalából. 

A szervező hangsúlyozta: 

Mivel ez nem történt meg, a demonstrációval arra szeretnék biztatni az érintetteket, hogy a jövőben se engedjenek a nyomásnak.”

Úgy véli, az alkotmányos rendszer egyik fontos eleme, hogy bizonyos tisztségek mandátuma túlmutat az országgyűlési választási ciklusokon. Szerinte ez biztosítja a fékek és ellensúlyok rendszerének működését, és ezt a rendszert veszélyezteti az a törekvés, amely a hivatalban lévő vezetők távozását sürgeti.

Szabó László arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen gyakorlat precedenst teremthetne a jövőre nézve. Álláspontja szerint, ha egy kormány politikai nyomással lemondásra tudná kényszeríteni a köztársasági elnököt vagy más közjogi méltóságokat, akkor a későbbi kormányok is ugyanezt az eszközt alkalmazhatnák. 

Nem csak az érintett vezetők melletti kiállás a cél 

1990 óta nem volt példa hasonló helyzetre Magyarországon, és a közjogi méltóságokra vonatkozó szabályozás sem változott érdemben az elmúlt évtizedekben. Felidézte, hogy 

a Fidesz kétharmados többséggel is módosíthatta volna ezeket a szabályokat, mégsem tette meg.”

Ezért vannak az alaptörvényben rögzített garanciák. A vasárnapi demonstráció célja nemcsak az érintett vezetők melletti kiállás, hanem az alkotmányos intézményrendszer védelmére való figyelemfelhívás is.

Szabó László elmondta, hogy a rendezvény szervezésében együttműködnek a CitizenGO-val, amely korábban petíciót indított Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalban maradása érdekében. Ennek nyomán vették fel a kapcsolatot Teleki Bélával, a CitizenGO magyarországi vezetőjével, aki az esemény egyik felszólalója lesz. A demonstráción felszólal tovább Kurucz Dániel, a Köztér főszerkesztője és a rendezvény egyik szervezője, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, valamint Skrabski Fruzsina is.

 

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