Meg kell állítani Magyar Péter fenyegetését

Mint ismert, június 7-én, vasárnap délután négy órakor a budapesti Sándor-palota előtt rendezik meg a Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstrációt. A szimpátiatüntetést támogatásáról biztosította Orbán Viktor a közösségi oldalán – olvasható a Magyar Nemzeten.
Magyar Péter fenyegetése precedenst teremthet
A vasárnapra meghirdetett szimpátiatüntetés egyik szervezője szerint veszélyes precedenst teremtene, ha a miniszterelnöki nyomás hatására távoznának hivatalukból azok a vezetők, akiknek mandátumát az alaptörvény védi. Szabó László azt is elárulta, kik szólalnak majd fel az eseményen.
A Magyar Péter által fenyegetett hivatalnokok név szerint:
- Sulyok Tamás köztársasági elnök,
- Varga Zs. András, a Kúria elnöke,
- Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész ,
- Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,
- Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
- Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,
- Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
- Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.
Szabó László azt is kifejtette, hogy a demonstráció ötlete már akkor megfogalmazódott bennük, amikor Magyar Péter a választás estéjén bejelentette, több állami intézmény vezetőjének és közjogi méltóságnak május 31-ig távoznia kell hivatalából.
A szervező hangsúlyozta:
Mivel ez nem történt meg, a demonstrációval arra szeretnék biztatni az érintetteket, hogy a jövőben se engedjenek a nyomásnak.”
Úgy véli, az alkotmányos rendszer egyik fontos eleme, hogy bizonyos tisztségek mandátuma túlmutat az országgyűlési választási ciklusokon. Szerinte ez biztosítja a fékek és ellensúlyok rendszerének működését, és ezt a rendszert veszélyezteti az a törekvés, amely a hivatalban lévő vezetők távozását sürgeti.
Szabó László arra is figyelmeztetett, hogy egy ilyen gyakorlat precedenst teremthetne a jövőre nézve. Álláspontja szerint, ha egy kormány politikai nyomással lemondásra tudná kényszeríteni a köztársasági elnököt vagy más közjogi méltóságokat, akkor a későbbi kormányok is ugyanezt az eszközt alkalmazhatnák.
Nem csak az érintett vezetők melletti kiállás a cél
1990 óta nem volt példa hasonló helyzetre Magyarországon, és a közjogi méltóságokra vonatkozó szabályozás sem változott érdemben az elmúlt évtizedekben. Felidézte, hogy
a Fidesz kétharmados többséggel is módosíthatta volna ezeket a szabályokat, mégsem tette meg.”
Ezért vannak az alaptörvényben rögzített garanciák. A vasárnapi demonstráció célja nemcsak az érintett vezetők melletti kiállás, hanem az alkotmányos intézményrendszer védelmére való figyelemfelhívás is.
Szabó László elmondta, hogy a rendezvény szervezésében együttműködnek a CitizenGO-val, amely korábban petíciót indított Sulyok Tamás köztársasági elnök hivatalban maradása érdekében. Ennek nyomán vették fel a kapcsolatot Teleki Bélával, a CitizenGO magyarországi vezetőjével, aki az esemény egyik felszólalója lesz. A demonstráción felszólal tovább Kurucz Dániel, a Köztér főszerkesztője és a rendezvény egyik szervezője, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, valamint Skrabski Fruzsina is.