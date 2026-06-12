Röszkéről jelentjük: A Tisza Párt mondja ki egyértelműen, végrehajtja-e a migrációs paktumot!

A Hír TV által közvetített sajtótájékoztatón Takács Árpád, a térség fideszes országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy pénteken hatályba lépett az Európai Unió migrációs paktuma, amely a Bizottság rendelete értelmében minden tagállamban kötelező érvényű.

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke (b) és Magyar Péter találkozója a budai Várban (Fotó: Teknős Miklós)

A politikus felidézte, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban arról beszélt:

a paktum végrehajtása egységes lesz az Európai Unióban, kivételek nélkül.

Takács Árpád szerint ezért fontos lenne, hogy a magyar kormány és Magyar Péter világosan nyilatkozzon arról, milyen álláspontot képvisel a kérdésben.

A képviselő azt mondta,

a Tisza Párt részéről eddig csak olyan kijelentések hangzottak el, hogy Magyarországon nem lesznek illegális migránsok

szerinte azonban ez nem válasz arra a kérdésre, hogy végrehajtják-e magát a migrációs paktumot.