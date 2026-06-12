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Magyar Péter

Röszkéről jelentjük: A Tisza Párt mondja ki egyértelműen, végrehajtja-e a migrációs paktumot!

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Rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a röszkei határátkelőhelynél a térség fideszes országgyűlési képviselője. Takács Árpád arról számolt be, hogy a migrációs paktum hatálybalépésével új helyzet alakult ki Európában, ezért a kormánynak világosan kell beszélnie a kérdésről. Magyar Péterék ugyanis továbbra sem adtak egyértelmű választ arra, végrehajtják-e az uniós szabályozást.
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A Hír TV által közvetített sajtótájékoztatón Takács Árpád, a térség fideszes országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy pénteken hatályba lépett az Európai Unió migrációs paktuma, amely a Bizottság rendelete értelmében minden tagállamban kötelező érvényű.

Takács Árpád: A Tisza Párt mondja ki egyértelműen, végrehajtja-e a migrációs paktumot
Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke (b) és Magyar Péter találkozója a budai Várban (Fotó: Teknős Miklós)

A politikus felidézte, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban arról beszélt: 

a paktum végrehajtása egységes lesz az Európai Unióban, kivételek nélkül.

Takács Árpád szerint ezért fontos lenne, hogy a magyar kormány és Magyar Péter világosan nyilatkozzon arról, milyen álláspontot képvisel a kérdésben.

A képviselő azt mondta, 

a Tisza Párt részéről eddig csak olyan kijelentések hangzottak el, hogy Magyarországon nem lesznek illegális migránsok

szerinte azonban ez nem válasz arra a kérdésre, hogy végrehajtják-e magát a migrációs paktumot.

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Takács Árpád emlékeztetett:

a Fidesz és a KDNP az elmúlt években következetesen elutasította a migrációs paktumot, valamint jogi és fizikai határzárral védte Magyarország déli határát.

Kiemelte, ennek is köszönhető, hogy Magyarország ma az Európai Unió egyik legbiztonságosabb országa.

Takács Árpád kitért arra is, hogy a paktum végrehajtása jelentős változásokat hozhat a menekültügyi eljárásokban. Brüsszel több ezer férőhelyes befogadókapacitás kialakítását írhatja elő Magyarország számára, a menedékkérelmek elbírálása is ezekben a központokban történne.

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Azt mondta, miközben egyes, migráció által leginkább érintett országok különböző könnyítésekhez és támogatásokhoz juthatnak, Magyarországot szerinte büntetik azért, mert megvédi határait és visszafordítja az illegális határátlépőket.

A képviselő kitért arra is, hogy véleménye szerint nem szabad összemosni az illegális migráció kérdését a vendégmunkások foglalkoztatásával. Úgy fogalmazott:

  • a vendégmunkások meghatározott időre érkeznek Magyarországra, nem vonatkozik rájuk a családegyesítés lehetősége, és munkájuk befejeztével elhagyják az országot, 
  • míg az illegális migráció esetében más szabályok érvényesülnek.

Takács Árpád a sajtótájékoztató végén ismét arra szólította fel Magyar Pétert és kormányát, hogy folytassanak nyílt kommunikációt a migrációs paktum ügyében, és adjanak egyértelmű választ arra, Magyarország milyen módon kívánja kezelni az új uniós szabályozást.

 

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