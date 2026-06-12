Röszkéről jelentjük: A Tisza Párt mondja ki egyértelműen, végrehajtja-e a migrációs paktumot!

A Hír TV által közvetített sajtótájékoztatón Takács Árpád, a térség fideszes országgyűlési képviselője arra emlékeztetett, hogy pénteken hatályba lépett az Európai Unió migrációs paktuma, amely a Bizottság rendelete értelmében minden tagállamban kötelező érvényű.
A politikus felidézte, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban arról beszélt:
a paktum végrehajtása egységes lesz az Európai Unióban, kivételek nélkül.
Takács Árpád szerint ezért fontos lenne, hogy a magyar kormány és Magyar Péter világosan nyilatkozzon arról, milyen álláspontot képvisel a kérdésben.
A képviselő azt mondta,
a Tisza Párt részéről eddig csak olyan kijelentések hangzottak el, hogy Magyarországon nem lesznek illegális migránsok
szerinte azonban ez nem válasz arra a kérdésre, hogy végrehajtják-e magát a migrációs paktumot.
Takács Árpád emlékeztetett:
a Fidesz és a KDNP az elmúlt években következetesen elutasította a migrációs paktumot, valamint jogi és fizikai határzárral védte Magyarország déli határát.”
Kiemelte, ennek is köszönhető, hogy Magyarország ma az Európai Unió egyik legbiztonságosabb országa.
Takács Árpád kitért arra is, hogy a paktum végrehajtása jelentős változásokat hozhat a menekültügyi eljárásokban. Brüsszel több ezer férőhelyes befogadókapacitás kialakítását írhatja elő Magyarország számára, a menedékkérelmek elbírálása is ezekben a központokban történne.
Az Európai Bizottság migrációs politikájának bírálata
Azt mondta, miközben egyes, migráció által leginkább érintett országok különböző könnyítésekhez és támogatásokhoz juthatnak, Magyarországot szerinte büntetik azért, mert megvédi határait és visszafordítja az illegális határátlépőket.
A képviselő kitért arra is, hogy véleménye szerint nem szabad összemosni az illegális migráció kérdését a vendégmunkások foglalkoztatásával. Úgy fogalmazott:
- a vendégmunkások meghatározott időre érkeznek Magyarországra, nem vonatkozik rájuk a családegyesítés lehetősége, és munkájuk befejeztével elhagyják az országot,
- míg az illegális migráció esetében más szabályok érvényesülnek.
Takács Árpád a sajtótájékoztató végén ismét arra szólította fel Magyar Pétert és kormányát, hogy folytassanak nyílt kommunikációt a migrációs paktum ügyében, és adjanak egyértelmű választ arra, Magyarország milyen módon kívánja kezelni az új uniós szabályozást.