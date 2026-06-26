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főispán

Főispánokat nevezett ki Magyar Péter

48 perce
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Hét vármegyében, kormányhivatalok élére nevezett ki főispánokat a miniszterelnök. Az erről szóló rendelet pénteken jelent meg.
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főispánMagyar Péterkormányhivatal

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a kinevezések június 29-től érvényesek.

Főispánokat nevezett ki Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP
 Főispánokat nevezett ki Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Hét vármegyét érintenek a változások, a közlönyben a kinevezettek névsora is szerepel:

  • dr. Bede Péter Józsefet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt,
  • dr. Bozsolik Róbert Zsoltot a Tolna Vármegyei Kormányhivatalt,
  • dr. Cseresnyés Bélát a Zala Vármegyei Kormányhivatalt,
  • Fröhlichné Hamar Editet a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt,
  • dr. Kovács Évát a Heves Vármegyei Kormányhivatalt,
  • dr. Sinka-Ács Juditot a Somogy Vármegyei Kormányhivatalt és
  • dr. Tyukodi Dávidot a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt 
    vezeti majd.

 

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