Főispánokat nevezett ki Magyar Péter

Hét vármegyében, kormányhivatalok élére nevezett ki főispánokat a miniszterelnök. Az erről szóló rendelet pénteken jelent meg.
A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint a kinevezések június 29-től érvényesek.
Hét vármegyét érintenek a változások, a közlönyben a kinevezettek névsora is szerepel:
- dr. Bede Péter Józsefet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalt,
- dr. Bozsolik Róbert Zsoltot a Tolna Vármegyei Kormányhivatalt,
- dr. Cseresnyés Bélát a Zala Vármegyei Kormányhivatalt,
- Fröhlichné Hamar Editet a Veszprém Vármegyei Kormányhivatalt,
- dr. Kovács Évát a Heves Vármegyei Kormányhivatalt,
- dr. Sinka-Ács Juditot a Somogy Vármegyei Kormányhivatalt és
- dr. Tyukodi Dávidot a Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatalt
vezeti majd.
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