Kifelé mosolygós képek áradnak, belül mégis konfliktusok lehetnek a Tiszában

Továbbra is gyorsan és céltudatosan reagál a Tisza a párt körül felmerülő problémákra. Most ismét a tőlük már jól ismert és megszokott módszerrel akarják bizonygatni, hogy a hétfőn elindult híreknek nincs valóság alapja, vagy legalább azt, hogy nincs következménye a párton belül.

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Mostanra már az egész ország megismerhette, hogy Magyar Péter a parlamenti ülésteremben sem fogja vissza magát. A miniszterelnök nem ritkán személyeskedik, fogalmaz meg vádakat az ellenzéki képviselőkkel szemben, vagy éppen tesz valami olyat, ami az eddigi Országgyűlésekben nem volt szokás. Nem volt ez másként tegnap sem, amikor kormányfő Novák Elődnek, a Mi Hazánk alelnökének az interpellációjára reagált.

A miniszterelnököt Novák Előd azzal kapcsolatban interpellálta, hogy a vészhelyzeti rendeletek törvényi szinte emeléséről nem volt társadalmi vita, mint fogalmazott, „arra még a Fidesz uralma alatt sem volt példa, hogy egy törvényjavaslathoz egyetlen percben sem szólhat hozzá egy frakció.” Magyar Péter erre úgy válaszolt, azért kellett gyorsított eljárás a rendeletek átemelésére, mert különben „működésképtelenné vált volna az ország”. Azonban a kormányfő ezek után úgy gondolta, hogy válaszol még egy korábban Hegedűs Barbara által feltett kérdésre is,

ám ekkor Forsthoffer Ágnes előbb figyelmeztette, hogy eltért a tárgytól, majd kikapcsolta Magyar Péter mikrofonját a házelnök.

A miniszterelnök nem hagyta szó nélkül, hogy nem fejezhette be mondandóját. Később üzent az ülést levezető elnököknek, miszerint csak az interpellálótól lehet megvonni a szót, ha eltér az interpelláció tárgyától, a válaszadótól – ez esetben tőle – nem lehet.

Ezzel kapcsolatban kedd reggel a Tisza-frakció sajtótájékoztatóján Bujdosó Andrea frakcióvezető elmondta, hogy az ügyet házbizottsági ülésen tisztázzák majd. Melléthei-Barna Márton frakcióvezető-helyettes pedig úgy fogalmazott, hogy szerinte a miniszterelnöknek igaza volt.

Komoly vita alakulhatott ki

Magyar Péter Forsthoffer Ágnessel szemben is erőszakosan nyilvánulhatott meg, miután a miniszterelnök kifogásolta azt, hogy a házelnök elvette tőle a szót a hétfői ülésen. Németh Balázs szerint brutális konfliktus lehetett a miniszterelnök és a házelnök között, ugyanis szemtanúk látták ahogy az üléstermen kívül a folyosón olyan jelenetek játszódnak le, amelyekre nem volt korábban példa az Országházban.

Méltatlan módon, kocsmai stílusban ment neki a házelnöknek Magyar Péter, mert a miniszterelnök szerint tőle senki sem veheti el a szót, még az Országgyűlés elnöke sem

– mondta a Fidesz Országgyűlési képviselője.