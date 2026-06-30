Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Kármán András bejelentést tett: kirúgta a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatóját

Fontos

Vihar pusztított Debrecenben, megállás nélkül dolgoznak a tűzoltók

Magyar Péter

Kifelé mosolygós képek áradnak, belül mégis konfliktusok lehetnek a Tiszában

29 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Mostanra már az egész ország megismerhette, hogy Magyar Péter a parlamenti ülésteremben sem fogja vissza magát. A miniszterelnök Forsthoffer Ágnessel szemben is erőszakosan nyilvánulhatott meg, miután kifogásolta azt, hogy a házelnök elvette tőle a szót a hétfői ülésen. Kedd reggel a frakció által tartott sajtótájékoztatón, majd a Facebook-oldalukon megosztott bejegyzésben is azt bizonygatták, hogy nincs itt semmi látnivaló és nincs konfliktus a felek között.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterForsthoffer ÁgnesTisza-kormány

Továbbra is gyorsan és céltudatosan reagál a Tisza a párt körül felmerülő problémákra. Most ismét a tőlük már jól ismert és megszokott módszerrel akarják bizonygatni, hogy a hétfőn elindult híreknek nincs valóság alapja, vagy legalább azt, hogy nincs következménye a párton belül. 

Budapest, 2026. május 9.Magyar Péter miniszterelnök beszédet mond eskütétele után az új Országgyűlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én. A választáson győztes Tisza Párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással választották meg a képviselők. A miniszterelnök mögött Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke.MTI/Illyés Tibor
Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztőség

Mostanra már az egész ország megismerhette, hogy Magyar Péter a parlamenti ülésteremben sem fogja vissza magát. A miniszterelnök nem ritkán személyeskedik, fogalmaz meg vádakat az ellenzéki képviselőkkel szemben, vagy éppen tesz valami olyat, ami az eddigi Országgyűlésekben nem volt szokás. Nem volt ez másként tegnap sem, amikor kormányfő Novák Elődnek, a Mi Hazánk alelnökének az interpellációjára reagált.

A miniszterelnököt Novák Előd azzal kapcsolatban interpellálta, hogy a vészhelyzeti rendeletek törvényi szinte emeléséről nem volt társadalmi vita, mint fogalmazott, „arra még a Fidesz uralma alatt sem volt példa, hogy egy törvényjavaslathoz egyetlen percben sem szólhat hozzá egy frakció.” Magyar Péter erre úgy válaszolt, azért kellett gyorsított eljárás a rendeletek átemelésére, mert különben „működésképtelenné vált volna az ország”. Azonban a kormányfő ezek után úgy gondolta, hogy válaszol még egy korábban Hegedűs Barbara által feltett kérdésre is, 

ám ekkor Forsthoffer Ágnes előbb figyelmeztette, hogy eltért a tárgytól, majd kikapcsolta Magyar Péter mikrofonját a házelnök.

A miniszterelnök nem hagyta szó nélkül, hogy nem fejezhette be mondandóját. Később üzent az ülést levezető elnököknek, miszerint csak az interpellálótól lehet megvonni a szót, ha eltér az interpelláció tárgyától, a válaszadótól – ez esetben tőle – nem lehet. 

Ezzel kapcsolatban kedd reggel a Tisza-frakció sajtótájékoztatóján Bujdosó Andrea frakcióvezető elmondta, hogy az ügyet házbizottsági ülésen tisztázzák majd. Melléthei-Barna Márton frakcióvezető-helyettes pedig úgy fogalmazott, hogy szerinte a miniszterelnöknek igaza volt.

Komoly vita alakulhatott ki

Magyar Péter Forsthoffer Ágnessel szemben is erőszakosan nyilvánulhatott meg, miután a miniszterelnök kifogásolta azt, hogy a házelnök elvette tőle a szót a hétfői ülésen. Németh Balázs szerint brutális konfliktus lehetett a miniszterelnök és a házelnök között, ugyanis szemtanúk látták ahogy az üléstermen kívül a folyosón olyan jelenetek játszódnak le, amelyekre nem volt korábban példa az Országházban. 

Méltatlan módon, kocsmai stílusban ment neki a házelnöknek Magyar Péter, mert a miniszterelnök szerint tőle senki sem veheti el a szót, még az Országgyűlés elnöke sem

– mondta a Fidesz Országgyűlési képviselője.

A közös kép mindent megold

Miután elkezdtek terjedni a hírek arról, hogy esetleg komoly konfliktus alakulhatott ki Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes között, a miniszterelnök érezhette, hogy fel kell lépni ez ellen. Ugyanis nem számíthatnának sok jóra, ha már a kormányzásuk elején arról szólnának a hírek, hogy a Tisza Párt magas tisztségek betöltő politikusa között nézeteltérés, vagy vita van. 

A megoldás senkit sem lepett meg, hiszen éppen úgy érkezett, ahogyan a Tisza a kormányzást is végzi: egy Facebook-bejegyzés formájában.

A miniszterelnök a közösségi oldalán megosztott egy közös mosolygós képet a házelnökkel és azt írta hozzá, hogy „egységben az erő. Nekünk van a legjobb parlamenti elnökünk! Mindent köszönünk Ági”. A kormányfő állítása szerint egy „életmentő kávéra” csatlakozott Forsthoffer Ágneshez a parlamenti ülés előtt.

Ennél több információt azonban nem osztott meg Magyar Péter így feltételezhető, hogy a kép és a bejegyzés nem egy fontos megbeszélés után született, sokkal inkább a hétfői események tűzoltásaként.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!