Még Merznek is tátva maradt a szája, amikor kiakadt Magyar Péter

A berlini látogatásról a Spiegel „A pillanat, amikor Magyarország új miniszterelnöke elveszíti a hidegvérét” címmel közölt beszámolót – vette észre a Magyar Nemzet. A sajtótájékoztató eleinte nyugodt és barátságos légkörben zajlott, ám amikor egy magyar újságíró Sulyok Tamás köztársasági elnökről kérdezte Magyar Pétert, érezhetően megváltozott a hangulat.
A lap szerint „lefagyott a mosoly” Magyar Péter arcáról, aki ezt követően perceken át szinte megállás nélkül szidalmazta Sulyok Tamást és Orbán Viktort.
A Spiegel szerint kitört belőle a féktelen düh
A részletes beszámoló szerint Magyar Péter hosszasan sorolta az előző kormányzattal kapcsolatos kritikáit, valamint azokat a sérelmeket, amelyek állítása szerint őt és családját érték az elmúlt években. Az addigi higgadt hangnemhez képest éles váltást jelentett a több percen át tartó indulatos megszólalás, melyet a tolmács is csak nehezen tudott követni.
Az alkotmánymódosításról szóló kijelentés is visszhangot kapott
A Spiegel külön kitért arra a kijelentésre is, amelyben
Magyar Péter arról beszélt, hogy a parlamenti kétharmad lehetőséget ad az Alaptörvény módosítására, és hogy a korábbi rendszer „bábjait” el kívánják távolítani a közéletből.
Friedrich Merz tehát testközelből tapasztalhatta meg, milyen mély politikai és személyes konfliktusok maradtak fenn Magyarországon a kormányváltást követően. A lap úgy értékelte, hogy a sajtótájékoztató jelentősen eltért az esemény addigi hangvételétől.