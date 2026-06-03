Még Merznek is tátva maradt a szája, amikor kiakadt Magyar Péter

A berlini látogatásról a Spiegel „A pillanat, amikor Magyarország új miniszterelnöke elveszíti a hidegvérét” címmel közölt beszámolót – vette észre a Magyar Nemzet. A sajtótájékoztató eleinte nyugodt és barátságos légkörben zajlott, ám amikor egy magyar újságíró Sulyok Tamás köztársasági elnökről kérdezte Magyar Pétert, érezhetően megváltozott a hangulat.

A Spiegel is úgy értékelte, hogy Magyar Péter teljesen elvesztette az önuralmát a sajtótájékoztatón (Forrás: Spiegel/Képernyőkép)

A lap szerint „lefagyott a mosoly” Magyar Péter arcáról, aki ezt követően perceken át szinte megállás nélkül szidalmazta Sulyok Tamást és Orbán Viktort.

A Spiegel szerint kitört belőle a féktelen düh

A részletes beszámoló szerint Magyar Péter hosszasan sorolta az előző kormányzattal kapcsolatos kritikáit, valamint azokat a sérelmeket, amelyek állítása szerint őt és családját érték az elmúlt években. Az addigi higgadt hangnemhez képest éles váltást jelentett a több percen át tartó indulatos megszólalás, melyet a tolmács is csak nehezen tudott követni.