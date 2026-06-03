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Még Merznek is tátva maradt a szája, amikor kiakadt Magyar Péter

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Magyar Péter

Még Merznek is tátva maradt a szája, amikor kiakadt Magyar Péter

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A német sajtó sem ment el szó nélkül Magyar Péter berlini szereplése mellett. A Spiegel szerint a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtótájékoztató békés hangulatát egyetlen kérdés borította fel, amely után a magyar miniszterelnök hosszú perceken át indulatosan gyalázta Sulyok Tamást és – természetesen – Orbán Viktort.
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Magyar PéterOrbán ViktorSulyok TamásMagyar NemzetsajtótájékoztatóSpiegelFriedrich Merz

A berlini látogatásról a Spiegel „A pillanat, amikor Magyarország új miniszterelnöke elveszíti a hidegvérét” címmel közölt beszámolót – vette észre a Magyar Nemzet. A sajtótájékoztató eleinte nyugodt és barátságos légkörben zajlott, ám amikor egy magyar újságíró Sulyok Tamás köztársasági elnökről kérdezte Magyar Pétert, érezhetően megváltozott a hangulat.

Magyar Péter
A Spiegel is úgy értékelte, hogy Magyar Péter teljesen elvesztette az önuralmát a sajtótájékoztatón (Forrás: Spiegel/Képernyőkép)

 A lap szerint „lefagyott a mosoly” Magyar Péter arcáról, aki ezt követően perceken át szinte megállás nélkül szidalmazta Sulyok Tamást és Orbán Viktort.

A Spiegel szerint kitört belőle a féktelen düh

A részletes beszámoló szerint Magyar Péter hosszasan sorolta az előző kormányzattal kapcsolatos kritikáit, valamint azokat a sérelmeket, amelyek állítása szerint őt és családját érték az elmúlt években. Az addigi higgadt hangnemhez képest éles váltást jelentett a több percen át tartó indulatos megszólalás, melyet a tolmács is csak nehezen tudott követni.

Példátlan diplomáciai botrány van kialakulóban

Az alkotmánymódosításról szóló kijelentés is visszhangot kapott

A Spiegel külön kitért arra a kijelentésre is, amelyben 

Magyar Péter arról beszélt, hogy a parlamenti kétharmad lehetőséget ad az Alaptörvény módosítására, és hogy a korábbi rendszer „bábjait” el kívánják távolítani a közéletből.

Friedrich Merz tehát testközelből tapasztalhatta meg, milyen mély politikai és személyes konfliktusok maradtak fenn Magyarországon a kormányváltást követően. A lap úgy értékelte, hogy a sajtótájékoztató jelentősen eltért az esemény addigi hangvételétől.

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