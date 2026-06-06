Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor felszólította a kormányt – Magyar Péter ezt biztos nem teszi zsebre

Támadás

Medve tépett szét egy 34 éves férfit szombat hajnalban

orbán viktor

Magyar Péter dugót nyelt, de a politikusok nem kímélik

14 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A június 12-én életbe lépő uniós migrációs paktum miatt szólította fel a kormányt Orbán Viktor arra, hogy jelentse be: Magyarország nem hajtja végre a brüsszeli szabályozást. A témában Németh Balázs is megszólalt, aki szerint Magyar Péter félrevezeti a választókat a paktum következményeiről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orbán viktormigrációsfidesznémeth balázseurópai bizottságMagyar Péter

Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője hosszabb Facebook-bejegyzésben fejtette ki álláspontját a migrációs paktumról, és azt állította, hogy Magyar Péter „szándékosan vagy tudatlanságból” félrevezetően beszél a paktum működéséről.

Magyar Péter (Fotó: AFP), Tisza Párt
Magyar Péter Fotó: AFP

A fideszes politikus szerint az uniós rendszer lényege az úgynevezett szolidaritási mechanizmus, amely alapján a migrációs nyomás alatt álló tagállamok terheinek egy részét más országoknak kell átvállalniuk. Állítása szerint azoknak a tagállamoknak, amelyek nem tartoznak a külön mentességet élvező országok közé, valamilyen formában részt kell venniük a rendszerben.

Németh Balázs úgy fogalmazott, hogy a segítségnyújtás történhet menedékkérők befogadásával, pénzügyi hozzájárulással vagy más támogatási formával, de szerinte egyik esetben sincs lehetőség teljes kimaradásra. A politikus kifogásolta azt is, hogy Magyarországot az Európai Bizottság nem sorolta a migrációs nyomás alatt álló, illetve a jelentős bevándorlást elszenvedő országok közé, miközben szerinte a déli határ védelme évek óta jelentős terhet ró az országra.

Mutatjuk Magyar Péter újabb átverését: tényleg 40 százalékkal csökkenne a képviselők fizetése?

 

Németh Balázs szerint a paktum elfogadása esetén Magyarország kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülne, mivel az uniós intézmények határoznák meg, milyen kötelezettségek hárulnak az országra. Bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy uniós becslések szerint több százezer ember várakozik Líbiában arra, hogy Európa felé induljon.

A képviselő idézte Bóka János korábbi kijelentését is, amely szerint „ma még a magyar emberek dönthetik el, kivel akarnak együtt élni”, majd ismét felszólította Magyar Pétert, hogy egyértelműen mondja meg: végrehajtja-e a kormány a június 12-én hatályba lépő migrációs paktumot.

„A Fidesz Elnöksége felszólítja a kormányt és a miniszterelnököt, haladéktalanul jelentsék be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani!” – írta korábban közösségi oldalán Orbán Viktor, a Fidesz elnöke.

Orbán Viktor felszólította a kormányt – Magyar Péter ezt biztos nem teszi zsebre

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!