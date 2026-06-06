Magyar Péter dugót nyelt, de a politikusok nem kímélik

Németh Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője hosszabb Facebook-bejegyzésben fejtette ki álláspontját a migrációs paktumról, és azt állította, hogy Magyar Péter „szándékosan vagy tudatlanságból” félrevezetően beszél a paktum működéséről.
A fideszes politikus szerint az uniós rendszer lényege az úgynevezett szolidaritási mechanizmus, amely alapján a migrációs nyomás alatt álló tagállamok terheinek egy részét más országoknak kell átvállalniuk. Állítása szerint azoknak a tagállamoknak, amelyek nem tartoznak a külön mentességet élvező országok közé, valamilyen formában részt kell venniük a rendszerben.
Németh Balázs úgy fogalmazott, hogy a segítségnyújtás történhet menedékkérők befogadásával, pénzügyi hozzájárulással vagy más támogatási formával, de szerinte egyik esetben sincs lehetőség teljes kimaradásra. A politikus kifogásolta azt is, hogy Magyarországot az Európai Bizottság nem sorolta a migrációs nyomás alatt álló, illetve a jelentős bevándorlást elszenvedő országok közé, miközben szerinte a déli határ védelme évek óta jelentős terhet ró az országra.
Németh Balázs szerint a paktum elfogadása esetén Magyarország kiszolgáltatottabb helyzetbe kerülne, mivel az uniós intézmények határoznák meg, milyen kötelezettségek hárulnak az országra. Bejegyzésében arra is felhívta a figyelmet, hogy uniós becslések szerint több százezer ember várakozik Líbiában arra, hogy Európa felé induljon.
A képviselő idézte Bóka János korábbi kijelentését is, amely szerint „ma még a magyar emberek dönthetik el, kivel akarnak együtt élni”, majd ismét felszólította Magyar Pétert, hogy egyértelműen mondja meg: végrehajtja-e a kormány a június 12-én hatályba lépő migrációs paktumot.
„A Fidesz Elnöksége felszólítja a kormányt és a miniszterelnököt, haladéktalanul jelentsék be, hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani!” – írta korábban közösségi oldalán Orbán Viktor, a Fidesz elnöke.