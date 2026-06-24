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Havasi Bertalan

„Magyar Péter ennyivel nem úszhatja meg” – reagált Havasi Bertalan az ügyészség döntésére

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Sajtóértesülések szerint az ügyészség elutasította Havasi Bertalan a miniszterelnök ellen tett feljelentését. A Fidesz kommunikációs igazgatója nem fogadta el ezt a döntést, szerinte Magyar Péter hivatali visszaélést követett el.
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Havasi Bertalanhivatali visszaélésügyészségMagyar Péter

Havasi Bertalan és Magyar Péter konfliktusa újabb fordulathoz érkezett. A sajtóhírek szerint az ügyészség elutasította a kommunikációs igazgató által tett feljelentést, amely a miniszterelnök ellen hivatali visszaélés gyanújával indult. A döntés értelmezése szerint a kifogásolt mondatok nem minősültek kötelező érvényű, végrehajtást elrendelő utasításnak. Havasi Bertalan szerint azonban itt még nem érhet véget az ügy.

20260516 Budapest Magyar Péter miniszterelnök a sajtó képviselői számára hirdetett exkluzív bejárást a Karmelita kolostorban, a volt Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében, a Vöröskereszt Egylet egykori székházában és a Belügyminisztériumban. A hétvégén az előre regisztrált érdeklődők is megtekinthették a Karmelita kolostort vezetett látogatáson. Fotó: Ladóczki Balázs LB MW A képen: Havasi Bertalan, Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke, a Miniszterelnöki Iroda helyettes államtitkára a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületének tetőteraszán
Orbán Viktor korábbi sajtófőnöke korábban összetűzésbe keveredett Magyar Péterrel (Fotó: Ladóczki Balázs)

Havasi Bertalan: Magyar Péter ennyivel nem úszhatja meg

Van itt valaki a minisztériumból, aki itteni biztonsági ember? Mert szerintem Havasi elvtárs nem ebben a minisztériumban dolgozik. Mivel ez már a Szociális és Gyermekügyi Minisztérium. Úgyhogy jó lenne, ha megkérnék, hogy fáradjon ki innen, jó? Köszönjük szépen”

– mondta május 19-én a miniszterelnök Orbán Viktor korábbi sajtófőnökének.

A közleményben Havasi arra mutatott rá, hogy az ügyészség jogi álláspontja szerint ezek a kijelentések nem keletkeztettek olyan kötelezettséget, amely hivatali visszaélés megállapítását megalapozná. Érvelése szerint ezzel lényegében nem vitatták a tartózkodás jogszerűségét sem, hiszen állami vezetői jogosultsággal rendelkezett az épület használatára.

A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette: a sajtóértesülések alapján a feljelentést erre hivatkozva utasíthatták el, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a döntés még nem jelenti az ügy végét.

Magyar Péter ennyivel nem úszhatja meg, és az ügyészségnek is rendesen el kell végeznie a munkáját”

 – fogalmazott.

A május 16-i események a budai Várban zajló sajtóbejáráson történtek, ahol éles szóváltás alakult ki a felek között. Az ügy még aznap politikai következményekhez is vezetett, Havasi Bertalan helyettes államtitkári megbízatását azonnali hatállyal megszüntették.

Két nappal később feljelentést tett, amelyet a rendőrség továbbított a Központi Nyomozó Főügyészséghez. A mostani sajtóhírek szerint azonban az eljárás ezen szakaszban lezárult.

 

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