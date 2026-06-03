Magyar Péter hazudik – nem kertelt Orbán Viktor sajtófőnöke

Havasi Bertalan egy újabb Facebook-lufit pukkasztott ki, ugyanis kijelentette, hogy Magyar Péter hazudott, amikor a közösségi oldalán azt állította: „Orbán Viktor kézi vezérléssel irányította a bűnüldöző és a titkosszolgálati szervek munkáját.”

Havasi Bertalan a saját példáján keresztül bizonyította, hogy Magyar Péter hazudik Forrás: Képernyőkép HírTV

Magyar Péter még mindig a Facebookon kormányoz

A Tisza-kormány vezetőjének semmiféle bizonyítéka nincs az állítására, mindössze a közösségi médiába dobott be egy jól hangzó posztot, amivel tovább tudja folytatni az immár két éve tartó hergelést.

A sajtófőnök ellenben két példát is tudott hozni a közelmúltból, amikor épp maga Magyar Péter kezelte kézi vezérléssel a rendőrséget.

Havasi elsőként a saját példáját hozta fel,

amikor még helyettes államtitkárként rendőri erővel akart kivezettetni az irodámnak helyt adó minisztériumból.”

A pár hete történt botrányos eseményekről az Origón is beszámoltunk. Havasi akkor kijelentette Magyar Péterről, hogy „leragadt a pojácáskodásnál”, amin úgy tűnik, hogy a kormányfő nem is akar változtatni.

Hiszen hétfőn, amikor sokadszorra nem sikerült elmozdítania Sulyok Tamás köztársasági elnököt,

a közterületen tartott sajtótájékoztatóján rendőri erővel akarta elnémíttatni az ellene tiltakozókat”

– idézte fel Havasi Bertalan.