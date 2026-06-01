Megszólalt Orbán Viktor, cáfolt a Politico – nehéz helyzetben Magyar Péter

Magyar Péter első heteit miniszterelnökként továbbra sem a nyugodt kormányzás, hanem az éles politikai konfliktusok határozzák meg. Az elmúlt napokban egyszerre került reflektorfénybe a parlamenti szereplése, az Alaptörvény módosítása körüli vita, a Brüsszelben folytatott tárgyalásai, valamint az ezek nyomán kibontakozó politikai és közéleti reakciók. Összegyűjtöttük a hét legolvasottabb és legnagyobb visszhangot kiváltó cikkeit.

Ez a hét sem volt botrányoktól mentes Magyar Péter kormányzása alatt (Forrás: Facebook/Takács Péter)

Meghátrált Magyar Péter, mégsem a saját szájíze szerint módosítják az Alaptörvényt

Nem kerül ki az Alaptörvényből az a rendelkezés, amely Magyarország keresztény kultúrájának és alkotmányos önazonosságának védelmét rögzíti. Gulyás Gergely szerint a döntéshez politikai és civil tiltakozás, valamint közel 40 ezer aláírás is hozzájárult. Úgy fogalmazott, hogy a szabályozás nemcsak elvi jelentőségű, hanem a magyar migrációs politika egyik alkotmányos alapját is képezi. A módosítás eredeti formáját több jobboldali szereplő is bírálta, mondván, az gyengíthette volna a keresztény kulturális örökség és a nemzeti identitás alkotmányos védelmét.

Az 5 legméretesebb pofon, amikbe Magyar Péter beleszaladt első parlamenti ülésnapján

Magyar Péter első parlamenti szereplése miniszterelnökként korántsem a nyugodt kormányzati bemutatkozásról szólt. A kormányfő már napirend előtti felszólalásában éles hangnemben támadta a Fideszt és Orbán Viktort, ezt követően pedig az ülés több alkalommal is feszült és szürreális jelenetekbe torkollott. Hangos közbeszólások, személyes szóváltások és politikai összecsapások kísérték a vitát, miközben több kényes ügyben is komoly kritikák érték a miniszterelnököt.

Több alkalommal is közbeszólt a felszólalóknak, majd egy ponton felpattant a helyéről, odament Gulyás Gergelyhez, és személyes szóváltásba keveredett vele.

Emellett támadások érték a 2006-os rendőri fellépésekhez köthető Tóth Gábor államtitkárrá nevezése miatt, miközben a kormány kénytelen volt visszakozni az Alaptörvény egyik vitatott módosításától is. A parlamenti napon a Mi Hazánk részéről szintén éles kritikák hangzottak el, amelyek tovább erősítették az új kabinet első heteit övező politikai vitákat.