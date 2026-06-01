Megszólalt Orbán Viktor, cáfolt a Politico – nehéz helyzetben Magyar Péter

Magyar Péter első heteit miniszterelnökként továbbra sem a nyugodt kormányzás, hanem az éles politikai konfliktusok határozzák meg. Az elmúlt napokban egyszerre került reflektorfénybe a parlamenti szereplése, az Alaptörvény módosítása körüli vita, a Brüsszelben folytatott tárgyalásai, valamint az ezek nyomán kibontakozó politikai és közéleti reakciók. Összegyűjtöttük a hét legolvasottabb és legnagyobb visszhangot kiváltó cikkeit.
Meghátrált Magyar Péter, mégsem a saját szájíze szerint módosítják az Alaptörvényt
Nem kerül ki az Alaptörvényből az a rendelkezés, amely Magyarország keresztény kultúrájának és alkotmányos önazonosságának védelmét rögzíti. Gulyás Gergely szerint a döntéshez politikai és civil tiltakozás, valamint közel 40 ezer aláírás is hozzájárult. Úgy fogalmazott, hogy a szabályozás nemcsak elvi jelentőségű, hanem a magyar migrációs politika egyik alkotmányos alapját is képezi. A módosítás eredeti formáját több jobboldali szereplő is bírálta, mondván, az gyengíthette volna a keresztény kulturális örökség és a nemzeti identitás alkotmányos védelmét.
Az 5 legméretesebb pofon, amikbe Magyar Péter beleszaladt első parlamenti ülésnapján
Magyar Péter első parlamenti szereplése miniszterelnökként korántsem a nyugodt kormányzati bemutatkozásról szólt. A kormányfő már napirend előtti felszólalásában éles hangnemben támadta a Fideszt és Orbán Viktort, ezt követően pedig az ülés több alkalommal is feszült és szürreális jelenetekbe torkollott. Hangos közbeszólások, személyes szóváltások és politikai összecsapások kísérték a vitát, miközben több kényes ügyben is komoly kritikák érték a miniszterelnököt.
Több alkalommal is közbeszólt a felszólalóknak, majd egy ponton felpattant a helyéről, odament Gulyás Gergelyhez, és személyes szóváltásba keveredett vele.
Emellett támadások érték a 2006-os rendőri fellépésekhez köthető Tóth Gábor államtitkárrá nevezése miatt, miközben a kormány kénytelen volt visszakozni az Alaptörvény egyik vitatott módosításától is. A parlamenti napon a Mi Hazánk részéről szintén éles kritikák hangzottak el, amelyek tovább erősítették az új kabinet első heteit övező politikai vitákat.
A Politico megcáfolta Magyar Pétert: nem született még megállapodás az uniós források kifizetéséről
Bár Magyar Péter a Ursula von der Leyennel folytatott tárgyalása után arról beszélt, hogy sikerült hazahozni 16,4 milliárd eurónyi uniós forrást, brüsszeli sajtóértesülések ezt egyértelműen cáfolták: egyelőre nem született megállapodás a pénzek kifizetéséről.
A Politico szerint a felek csupán egy feltételrendszerről állapodtak meg, amelynek teljesítését követően nyílhat meg az út a források előtt. A lap szerint az Európai Bizottság világossá tette:
A vállalások teljesítése nélkül egyetlen euró sem érkezik Magyarországra.
Az sem ismert pontosan, milyen feltételeket kell teljesítenie a kormánynak, ezért többen a megállapodás részleteinek nyilvánosságra hozatalát követelik.
Orbán Viktor kemény üzenetet és egy felszólítást küldött Magyar Péternek
Orbán Viktor közösségi oldalán szólította fel Magyar Pétert, hogy hozza nyilvánosságra az Ursula von der Leyennel kötött megállapodás részleteit.
A Fidesz elnöke szerint a magyaroknak joguk van tudni, milyen vállalásokat tett a kormány az uniós források feloldásáért cserébe.
A megállapodással kapcsolatban Bóka János is aggályokat fogalmazott meg. Szerinte tisztázni kell, hogy a brüsszeli egyezség milyen hatással lehet többek között a migrációs politikára, a nyugdíjrendszerre, az adózásra, a családtámogatásokra és a rezsicsökkentésre. Orbán Viktor úgy fogalmazott:
Ingyen sajt csak az egérfogóban van.”
Vírusként terjed a videó, Magyar Péter még mindig ennyire megszállottja Orbán Viktornak
Futótűzként terjed a TikTokon egy videó, amely sokak szerint jól mutatja, hogy Magyar Péter miniszterelnökként sem tudott kilépni a kampányüzemmódból. Az Ursula von der Leyennel közösen tartott brüsszeli sajtótájékoztatón készült felvételt úgy vágták össze, hogy csak azok a pillanatok maradtak benne, amikor Orbán Viktor, Sulyok Tamás vagy Lázár János neve hangzik el – ezek számát pedig két kezünkön nem tudjuk megszámolni.