Rétvári Bence: Választási manipuláció történt

"Független objektív sajtó. Hányszor hallottuk ezt. Aztán most az egyik tiszás milliárdos maga mondta el, hogy a tulajdonában álló hírgyűjtő oldal, amelyik az egyik legnagyobb, direkt manipulálta éveken keresztül a híreket" – idézte fel Rétvári Bence a közösségi oldalán Holló Gábornak, a Hírekereső nevű oldal tulajdonosának az önleleplezését, amikor beismerte, hogy csalással segítette Magyar Péter győzelmét.

Rétvári Bence idézte fel Holló Gábornak, a Hírekereső nevű oldal tulajdonosának az önleleplezését, amikor beismerte, hogy csalással segítette Magyar Péter győzelmét (forrás: Forbes)

Magyar Péter győzelmét segítették csalással a nagy cégek

A KDNP frakcióvezetője emlékeztetett: lépésről lépésre, hónapról hónapra tekerték fel a Tiszának kedvező híreket és tekerték le a Tiszának nem kedvező híreket a Hírkeresőn.

A frakcióvezető szerint, itt választási manipuláció történt, az emberek azt hitték, hogy a reális képet kapják, de manipulált képet kaptak.

Most már egyre több helyen láthatjuk, hogy a nagy cégek hogyan nyúltak bele a választási kampányba

– hangsúlyozta Rétvári Bence.