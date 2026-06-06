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Magyar Péter

Rétvári Bence: Választási manipuláció történt

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Választási manipuláció történt, a nagy cégek belenyúltak a kampányba – jelentette ki Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a közösségi oldalán. A Magyar Péter győzelmét csalással elősegítő tiszás milliárdos önleleplezése sokat elárul arról, hogy a nagy cégek hogyan manipulálták a választást.
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Magyar PéterHírkeresőHolló GáborRétvári Bence

"Független objektív sajtó. Hányszor hallottuk ezt. Aztán most az egyik tiszás milliárdos maga mondta el, hogy a tulajdonában álló hírgyűjtő oldal, amelyik az egyik legnagyobb, direkt manipulálta éveken keresztül a híreket" – idézte fel Rétvári Bence a közösségi oldalán Holló Gábornak, a Hírekereső nevű oldal tulajdonosának az önleleplezését, amikor beismerte, hogy csalással segítette Magyar Péter győzelmét.

Magyar Péter
Rétvári Bence idézte fel Holló Gábornak, a Hírekereső nevű oldal tulajdonosának az önleleplezését, amikor beismerte, hogy csalással segítette Magyar Péter győzelmét (forrás: Forbes)

Magyar Péter győzelmét segítették csalással a nagy cégek

A KDNP frakcióvezetője emlékeztetett: lépésről lépésre, hónapról hónapra tekerték fel a Tiszának kedvező híreket és tekerték le a Tiszának nem kedvező híreket a Hírkeresőn.

A frakcióvezető szerint, itt választási manipuláció történt, az emberek azt hitték, hogy a reális képet kapják, de manipulált képet kaptak.

Most már egyre több helyen láthatjuk, hogy a nagy cégek hogyan nyúltak bele a választási kampányba

– hangsúlyozta Rétvári Bence.

 

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