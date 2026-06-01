Alkotmányos válság jöhet Magyarországon – ezt mindenki meg fogja érezni

Komoly aggályokat fogalmazott meg ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter ultimátumokkal és nyilvános nyomásgyakorlással próbálja távozásra bírni Sulyok Tamás köztársasági elnököt.

A szakértő a Hír TV-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: a kialakult helyzet akár alkotmányos válsághoz is vezethet, amennyiben a politikai akarat felül kívánja írni a hatályos jogrendet.

Nincs jogszerű út az eltávolításra

Ifj. Lomnici Zoltán szerint sem a parlamenti többség, sem a kormányzat nem talált olyan jogszerű megoldást, amely lehetővé tenné a törvényesen hivatalban lévő közjogi méltóságok eltávolítását.

Az alkotmányjogász arra emlékeztetett, hogy a köztársasági elnök mandátuma és jogállása alkotmányos garanciákon nyugszik, amelyeket politikai nyomásgyakorlással nem lehet megkerülni.

Hangsúlyozta: az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint a jogállamiság esetleges sérelmeire is kizárólag jogállami és demokratikus eszközökkel lehet reagálni, a politikai nyomás pedig nem helyettesítheti a törvényes eljárásokat.