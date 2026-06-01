Alkotmányos válság jöhet Magyarországon – ezt mindenki meg fogja érezni

Komoly aggályokat fogalmazott meg ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter ultimátumokkal és nyilvános nyomásgyakorlással próbálja távozásra bírni Sulyok Tamás köztársasági elnököt.
A szakértő a Hír TV-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: a kialakult helyzet akár alkotmányos válsághoz is vezethet, amennyiben a politikai akarat felül kívánja írni a hatályos jogrendet.
Nincs jogszerű út az eltávolításra
Ifj. Lomnici Zoltán szerint sem a parlamenti többség, sem a kormányzat nem talált olyan jogszerű megoldást, amely lehetővé tenné a törvényesen hivatalban lévő közjogi méltóságok eltávolítását.
Az alkotmányjogász arra emlékeztetett, hogy a köztársasági elnök mandátuma és jogállása alkotmányos garanciákon nyugszik, amelyeket politikai nyomásgyakorlással nem lehet megkerülni.
Hangsúlyozta: az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint a jogállamiság esetleges sérelmeire is kizárólag jogállami és demokratikus eszközökkel lehet reagálni, a politikai nyomás pedig nem helyettesítheti a törvényes eljárásokat.
Lejárt az ultimátum, maradt a konfliktus
Vasárnap lejárt az a határidő, amelyet Magyar Péter több közjogi méltóságnak, köztük Sulyok Tamásnak szabott a távozásra.
Miután az államfő nem mondott le, a miniszterelnök hétfő reggel Görög Márta igazságügyi miniszterrel együtt a Sándor-palotába látogatott. Az ezt követő sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Sulyok Tamás eltávolítása érdekében módosítaná az Alaptörvényt.
Az ellene tüntetők bekiabálásaira reagálva garázdaságról beszélt, és rendőri intézkedést helyezett kilátásba.
A történteket több alkotmányjogász is aggodalommal figyeli, hangsúlyozva, hogy a köztársasági elnök az egész nemzetet képviselő közjogi méltóság, akinek státuszát az Alaptörvény kiemelt védelemben részesíti.