Alkotmányos válság jöhet Magyarországon – ezt mindenki meg fogja érezni

Alkotmányos válság veszélyére figyelmeztetett a Századvég tudományos igazgatója a Sulyok Tamás köztársasági elnök körül kialakult helyzet kapcsán. Ifj. Lomnici Zoltán a Hír TV-nek így nyilatkozott: Magyar Péter politikai nyomásgyakorlása nem írhatja felül a jogállami kereteket, még akkor sem, ha egy új kormány politikai változásokat szeretne elérni.
Komoly aggályokat fogalmazott meg ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter ultimátumokkal és nyilvános nyomásgyakorlással próbálja távozásra bírni Sulyok Tamás köztársasági elnököt. 

Ifj. Lomnici Zoltán szerint aggályos, hogy Magyar Péter nyilvános nyomásgyakorlással próbálja távozásra bírni Sulyok Tamást (Fotó: Mediaworks archív/Frank Yvette)

A szakértő a Hír TV-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: a kialakult helyzet akár alkotmányos válsághoz is vezethet, amennyiben a politikai akarat felül kívánja írni a hatályos jogrendet.

Nincs jogszerű út az eltávolításra

Ifj. Lomnici Zoltán szerint sem a parlamenti többség, sem a kormányzat nem talált olyan jogszerű megoldást, amely lehetővé tenné a törvényesen hivatalban lévő közjogi méltóságok eltávolítását. 

Az alkotmányjogász arra emlékeztetett, hogy a köztársasági elnök mandátuma és jogállása alkotmányos garanciákon nyugszik, amelyeket politikai nyomásgyakorlással nem lehet megkerülni.

Hangsúlyozta: az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint a jogállamiság esetleges sérelmeire is kizárólag jogállami és demokratikus eszközökkel lehet reagálni, a politikai nyomás pedig nem helyettesítheti a törvényes eljárásokat.

Lejárt az ultimátum, maradt a konfliktus

Vasárnap lejárt az a határidő, amelyet Magyar Péter több közjogi méltóságnak, köztük  Sulyok Tamásnak szabott a távozásra. 

Miután az államfő nem mondott le, a miniszterelnök hétfő reggel Görög Márta igazságügyi miniszterrel együtt a Sándor-palotába látogatott. Az ezt követő sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy Sulyok Tamás eltávolítása érdekében módosítaná az Alaptörvényt.

Az ellene tüntetők bekiabálásaira reagálva garázdaságról beszélt, és rendőri intézkedést helyezett kilátásba.

A történteket több alkotmányjogász is aggodalommal figyeli, hangsúlyozva, hogy a köztársasági elnök az egész nemzetet képviselő közjogi méltóság, akinek státuszát az Alaptörvény kiemelt védelemben részesíti.

