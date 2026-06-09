Magyar Péter interjút adott, a migrációs paktumról azonban nem beszélt

A választások óta az első interjúját adta az ATV-nek Magyar Péter, aki kedd este az Egyenes Beszéd vendége volt.

Magyar Péter Fotó: képernyőkép

A Mandiner beszámolója szerint a kormányfő főként az uniós források hazahozataláról, a korrupcióellenes harcról, a V4-ek fontosságáról, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről, valamint a Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállításáról beszélt.

A pár nap múlva életbe lépő migrációs paktumról azonban egy szó sem esett a fél órás beszélgetés alatt.

Magyar Péter elsőként az egy hónpja alakult Országgyűlésről számolt be, mint mondta, felállt az új struktúra, sok szimbolikus döntést sikerült hozni, és megállapodás született az uniós források hazahozataláról, ami oktatásra, fejlesztésekre fordíthatók.

Magyar Péter szerint béna kacsa az Integritás Hatóság

Jelezte most fogják benyújtani a megfeleléshez szükséges jogszabálycsomagot, melyben többek közt a korrupcióellenes fellépés lesz, de büszke a Kárpáralján élő magyarok jogainak terén elért eredményre is, amelyet szerinte az előző kormány nem akart kiharcolni.

A korrupcióellenesség kapcsán azt mondta,

van egy Integritás Hatóság (IH) nevű műintézmény, amelynek nincsenek hatáskörei, „béna kacsaként” működött, a cél most, hogy nagyobb hatáskört kapjon.

Jelezte, erről is folytak tárgyalásokat az unióval, így például a vagyonnyilatkozatok kérdése is terítékre került. „Az IH majd vizsgálhatja a családtagok vagyonát is, még ha nem is hozza nyilvánosságra, és ha valami törvénytelenségi gyanú merül fel, elmozdítható lesz akár egy miniszter vagy állami vezető is. Emellet, ha valaki valótlan nyilatkozatot tesz, két év szabadságvesztéssel is büntethető lesz”– mondta.

Találkozók európai vezetőkkel

Kitért arra, hogy az utóbbi napokban több európai vezetővel is találkozott, erről azt mondta, prioritás az erős V4-ek visszaállítása, de Nyugat-Európában is sokakkal tárgyalt. Szerinte az Európai Unió legfontosabb partnere Magyarország, legfontosabb kereskedelmi parner pedig Németország. „Szorosabb szövetségi rendszer létrehozásán dolgozunk. Június 23-án érkeznek a V4-ek vezetői, akikkel az együttműködésről tárgyalunk, előtte pedig Brüsszelben képviselem az országot miniszterelnökként először” – tudatta.