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Magyar Péter

Magyar Péter interjút adott, a migrációs paktumról azonban nem beszélt

48 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában az uniós források hazahozataláról, a korrupcióellenes intézkedésekről, az Integritás Hatóság jogköreinek bővítéséről, valamint a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről beszélt. A miniszterelnök jelezte: a Sulyok Tamás távozását célzó folyamat sem zárult le, az ügyben személyes egyeztetést kezdeményez az államfővel.
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Magyar PéterTisza PártATV

A választások óta az első interjúját adta az ATV-nek Magyar Péter, aki kedd este az Egyenes Beszéd vendége volt. 

Magyar Péter az ATV stúdiójában (Forrás: képernyőkép)
Magyar Péter Fotó: képernyőkép

A Mandiner beszámolója szerint a kormányfő főként az uniós források hazahozataláról, a korrupcióellenes harcról, a V4-ek fontosságáról, a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről, valamint a Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállításáról beszélt. 

A pár nap múlva életbe lépő migrációs paktumról azonban egy szó sem esett a fél órás beszélgetés alatt.

Magyar Péter elsőként az egy hónpja alakult Országgyűlésről számolt be, mint mondta, felállt az új struktúra, sok szimbolikus döntést sikerült hozni, és megállapodás született az uniós források hazahozataláról, ami oktatásra, fejlesztésekre fordíthatók.

 

Magyar Péter szerint béna kacsa az Integritás Hatóság

Jelezte most fogják benyújtani a megfeleléshez szükséges jogszabálycsomagot, melyben többek közt a korrupcióellenes fellépés lesz, de büszke a Kárpáralján élő magyarok jogainak terén elért eredményre is, amelyet szerinte az előző kormány nem akart kiharcolni.

A korrupcióellenesség kapcsán azt mondta, 

van egy Integritás Hatóság (IH) nevű műintézmény, amelynek nincsenek hatáskörei, „béna kacsaként” működött, a cél most, hogy nagyobb hatáskört kapjon.

Jelezte, erről is folytak tárgyalásokat az unióval, így például a vagyonnyilatkozatok kérdése is terítékre került. „Az IH majd vizsgálhatja a családtagok vagyonát is, még ha nem is hozza nyilvánosságra, és ha valami törvénytelenségi gyanú merül fel, elmozdítható lesz akár egy miniszter vagy állami vezető is. Emellet, ha valaki valótlan nyilatkozatot tesz, két év szabadságvesztéssel is büntethető lesz”– mondta.

 

Találkozók európai vezetőkkel

Kitért arra, hogy az utóbbi napokban több európai vezetővel is találkozott, erről azt mondta, prioritás az erős V4-ek visszaállítása, de Nyugat-Európában is sokakkal tárgyalt. Szerinte az Európai Unió legfontosabb partnere Magyarország, legfontosabb kereskedelmi parner pedig Németország. „Szorosabb szövetségi rendszer létrehozásán dolgozunk. Június 23-án érkeznek a V4-ek vezetői, akikkel az együttműködésről tárgyalunk, előtte  pedig Brüsszelben képviselem az országot miniszterelnökként először” – tudatta.

Kárpátaja kapcsán azt mondta, feszült tárgyalás volt, a találkozó technikai szintű volt, de a kárpátaljai szervezetek vezetőit is bevonták, akik ugyszint áttörésként értékelik az eredményt. Hozzátette, 

a szakértői szintű megállapodás után javasolt egy beregszászi találkozót az ukrán féllel.

 Ukrajna csatlakozásról azt mondta, nem fogadnak el kettős mércét, nem látják reaálisnak a gyorsított csatlakozást, 33 csatlakozási fejezet van, és háborúban áll az ország. 

Kitért a képviselői fizetések és költségkeret csökkentésére is, amit minden képviselő megszavazott, szerinte azért, mert az ellenzék nincs hozzászokva ahhoz, hogy jobbító szándékú javaslatok vannak a T. Ház előtt. 

 

A köztársasági elnököt eltávolító folyamat nem állt meg

A Vagyonvisszaszerzési Hivatal létrehozásáról, és a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről azt mondta, utóbbi egy ideológiai hivatal volt, míg előbbi felállítása szükségszerű, majd a parlamentben napirend előtt elmondott beszédéből idézett pár mondatot. 

Magyar Péter szerint 

eddig is számos érdemi döntés született a kormányban, új költségvetést csinálnak, beindítják a gazdaságot, hazahozzák az uniós pénzt. 

„A napi feladatok mellett kell közép -és hosszútávon kormányozni” – mondta.

Sulyok Tamás eltávolítási kísérletéről azt mondta, tiszteli a köztársasági elnöki intézményt, az államfőket tisztelet övezi, „de ez elmúlt”. „Ezt nem én döntöttem el, erre kaptunk felhatalmazást” – fogalmazott, jelezve, vasárnap szerinte 500 ember vett részt a Sándor-palota előtti tüntetésen. Jelezte, az ügy nincs lezárva, meg fogja keresni az államfőt, hogy négy szem közt beszéljenek, és meg tudjanak állapodni. 

A köztársasági elnököt eltávolító folyamat nem állt meg

 – szögezte le.

 

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