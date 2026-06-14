Magyar Péternek újra ki kell valamit találnia, mert ismét aktív a radnaimark.hu

A weboldal idén februárban tűnt fel először az interneten, kezdetben egy széttúrt ágyat ábrázoló fotóval és „coming soon” felirattal keltve fel a figyelmet. Április elején az oldalon közzétettek egy Facebook-linket, amelyen Vogel Evelin és Radnai Márk beszélgetésének hangfelvétele volt hallható – írja a Mandiner.

Vélhetően Magyar Péter nemsokára előáll egy magyarázkodó videóval Forrás: Facebook/Magyar Péter

A kiszivárgott felvétel tartalma gyorsan a politikai viták és a sajtó érdeklődésének középpontjába került.

A honlap Radnai Márk nevét viseli, a Tisza Párt alelnöke tagadta, hogy köze lenne a weboldalhoz, és az esetet egy ellene irányuló lejáratási kísérletnek minősítette. Magyar Péter ugyanakkor felismerte a képen szereplő ágyat, és videónyilatkozatban részletes beismerő vallomást tett.

A kampány során komoly visszhangot kiváltó oldal felületén jelenleg egy „HAMAROSAN” felirat látható, és utalás Komárom-Esztergom vármegyei 02. választókerületére, ahol a választások idején Radnai Márk indult.

Az oldal választások utáni hirtelen leállása, majd mostani, a Tisza Párt arculati elemeit idéző újraindulása újabb kérdéseket vet fel. Vélhetően Magyar Péter nemsokára előáll egy magyarázkodó videóval.