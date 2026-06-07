Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tüntetés a Sándor-palotánál – kövesse nálunk élőben!

Ezt látnia kell!

Rá sem ismerni némelyikükre: így néznek ki ma a Vészhelyzet sztárjai

Magyar Péter

Jachton luxizik Magyar Péter – nem fogja elhinni, hogy mennyibe kerül

49 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Magyar Pétert egy jachton fotózták le a Balatonon, a képet pedig saját maga tette ki a közösségi oldalára. A kommentelők rögtön számon is kérték rajta a luxizást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PéterjachtBalaton

A poszt még saját híveit is megdöbbentette. A kommentelők megkérdezték: "Ez már a Rose d'Dor?"  "Luxizunk, luxizunk?" - írja a Bors.

Fotó: Facebook képernyőkép

 

A Bors információ szerint a hajó típusa E-xcellence 820, az ára pedig 90-100 millió forint között mozog. 

A jachtról a gyártója a következőket írja:

Elképesztő méretek és egyedülálló technológiai megoldások kombinációja a minden luxus igényt kielégítő  jacht.

Végtelen elegancia
Elegancia és kényelem. Az elektromos hajózásban sosem látott koncepció abból az elképzelésből fakad, hogy olyan hajót hozzunk létre, amely a lehető legmagasabb minőségben minden igény kielégítésével hozza el a hajózás élményét. A hajó olyan innovatív megoldásokkal rendelkezik, amelyek maximalizálják a fedélzeti élet kényelmét és a könnyű használatot a vízen töltött idő minden pillanatában.

Kié lehet a jacht?

Az egyik kommentelő tette fel az igen fontos kérdést, mégis kié lehet a jacht. 

Az ügyben felmerülő kapcsolódási pontok Csatári Ernőhöz, a Tisza Párt siófoki képviselőjéhez vezetnek, aki korábban nyilvánosan is beszélt arról, hogy bizonyos apartmancsomagok részeként luxusjachtos szolgáltatásokat kínál vendégeinek

. Csatári neve korábban egy olyan incidens kapcsán is ismertté vált, amely során összetűzésbe került a Hír TV riporterével. Korábbi éveiben a nemzeti-konzervatív politikai körökhöz is igyekezett kapcsolatokat építeni. Az általa vagy érdekeltségeihez köthető turisztikai vállalkozások az évek során jelentős uniós és hazai támogatásokban részesültek - írja a cikében a Bors. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!