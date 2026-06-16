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Magyar Péter

Magyar Péter kitért a válasz elől: nem mondta meg, mi lesz a kamatstoppal

58 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Több fontos ügyben is magyarázatot vártak a parlamentben a miniszterelnöktől, ám a válaszok helyett többnyire személyeskedés és politikai üzengetés hangzott el. A kamatstop jövőjéről, az oktatási átalakításokról és a kormányzat vitatott döntéseiről sem érkezett egyértelmű tájékoztatás Magyar Péter részéről – számolt be a Magyar Nemzet.
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Magyar PéterkamatstopMagyar NemzetRétvári BenceoktatásToroczkai Lászlószemélyeskedés

Parlamenti csörtékkel indult a hét első ülésnapja, ahol az ellenzéki frakciók több, a közvéleményt foglalkoztató kérdésben is számon kérték a kormányt. A vita középpontjában a kamatstop kivezetése, az oktatási rendszer átalakítása, valamint a Tisza-kormány elmúlt időszakban hozott döntései álltak. Magyar Péter válaszaiban azonban több esetben is elkerülte a konkrét állásfoglalást – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Magyar Péter
Magyar Péter nem volt hajlandó egyenesen válaszolni a kamatstoppal kapcsolatot kérdésekre  (Fotó: Havran Zoltán)

Továbbra sem világos, mi lesz a kamatstoppal

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy a kormány a bankok érdekeit helyezi előtérbe azzal, hogy szeptember végével megszünteti a lakossági kamatstopot.

Válaszában Magyar Péter visszautasította a vádat, és azt állította, hogy a kabinet minden intézkedése az emberek védelmét szolgálja. Arra azonban nem tért ki, hogy a kamatstop lejárta után milyen megoldással kívánják megvédeni az érintett családokat, helyette ismét az előző kormány gazdaságpolitikáját bírálta.

Az oktatási kérdésekre sem érkeztek egyértelmű válaszok

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a parlamentben arról beszélt, hogy egyre nagyobb a bizonytalanság az oktatás szereplői között.

Különösen a kistelepülési iskolák, a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok, valamint az egyházi fenntartású intézmények jövőjével kapcsolatban várnak válaszokat az érintettek. 

Magyar Péter szerint ugyanakkor az iskolákban ma inkább felszabadultság érezhető. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány tárgyalásokat kezdett az egyházi intézmények vezetőivel, ugyanakkor a felvetett konkrét kérdések jelentős részére nem adott részletes választ.

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Személyeskedésbe fordult a vita

Orbán Balázs felszólalásában azt állította, hogy a Tisza-kormány több döntése is bizonytalanságot okozott az oktatásban és a tehetséggondozás területén. 

Emberséges Magyarországot embertelen eszközökkel nem lehet építeni”

– állította a politikus és bírálta a politikai ellenfelek háttérbe szorítását, valamint a társadalmi egyeztetések hiányát. A miniszterelnök erre éles hangvételű válasszal reagált, és személyeskedő támadást intézett Orbán Balázs ellen. A vita végül az 1956-os hősök említésével zárult, amelyet a képviselők felállva hallgattak végig.

A napirend előtti felszólalásokat követően az Országgyűlés megkezdte az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvénymódosítások tárgyalását is. A vita itt is azonnal politikai összecsapásba torkollott: a felek egymást vádolták azzal, hogy a nyilvánosság kizárásával vagy éppen politikai haszonszerzés céljából kívánják kezelni a kérdést.

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