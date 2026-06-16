Magyar Péter kitért a válasz elől: nem mondta meg, mi lesz a kamatstoppal

Parlamenti csörtékkel indult a hét első ülésnapja, ahol az ellenzéki frakciók több, a közvéleményt foglalkoztató kérdésben is számon kérték a kormányt. A vita középpontjában a kamatstop kivezetése, az oktatási rendszer átalakítása, valamint a Tisza-kormány elmúlt időszakban hozott döntései álltak. Magyar Péter válaszaiban azonban több esetben is elkerülte a konkrét állásfoglalást – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

Magyar Péter nem volt hajlandó egyenesen válaszolni a kamatstoppal kapcsolatot kérdésekre (Fotó: Havran Zoltán)

Továbbra sem világos, mi lesz a kamatstoppal

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke napirend előtti felszólalásában arról beszélt, hogy a kormány a bankok érdekeit helyezi előtérbe azzal, hogy szeptember végével megszünteti a lakossági kamatstopot.

Válaszában Magyar Péter visszautasította a vádat, és azt állította, hogy a kabinet minden intézkedése az emberek védelmét szolgálja. Arra azonban nem tért ki, hogy a kamatstop lejárta után milyen megoldással kívánják megvédeni az érintett családokat, helyette ismét az előző kormány gazdaságpolitikáját bírálta.

Az oktatási kérdésekre sem érkeztek egyértelmű válaszok

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője a parlamentben arról beszélt, hogy egyre nagyobb a bizonytalanság az oktatás szereplői között.

Különösen a kistelepülési iskolák, a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok, valamint az egyházi fenntartású intézmények jövőjével kapcsolatban várnak válaszokat az érintettek.

Magyar Péter szerint ugyanakkor az iskolákban ma inkább felszabadultság érezhető. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a kormány tárgyalásokat kezdett az egyházi intézmények vezetőivel, ugyanakkor a felvetett konkrét kérdések jelentős részére nem adott részletes választ.