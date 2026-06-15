A kapcsolat régi, a pozíció új: Magyar Péter kormánya és a liberális háttéremberek

A Tisza Párt 2024-ben még azzal az ígérettel lépett színre, hogy szakít a „régi politikai elittel”, és új emberekkel, új szemlélettel váltja le Orbán Viktor kormányát, ám két évvel később a kormányzati névsorokat böngészve egyre több olyan szereplő tűnik fel, akik korábban a baloldali-liberális ellenzék, az ellenzéki kampányvilág, a kormánykritikus média vagy az ellenzéki háttérintézmények ismert figurái voltak – írta a Magyar Nemzet. A lap kiemelte, a hatalom közelében nem a régi ellenzék első vonala, hanem annak szakértői, kampánystratégái, kommunikációs emberei, elemzői és háttérintézményei léptek színre.

Magyar Péter első számú embere ezer szállal kötődik az egykori SZDSZ-hez (Fotó: Ladóczki Balázs)

A legszebb pályaívet Ruff Bálint írta le, aki az ellenzéki kampányoktól egészen a Miniszterelnökségig jutott. A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter az évtizedes politikai múlttal rendelkező Ruff Bálintot kérte fel Miniszterelnökséget vezető miniszternek, majd pedig miniszterelnök-helyettesnek is kinevezte. Az elmúlt években egyre többször tűnt fel Ruff Bálint neve a hazai politikai nyilvánosságban, az Ellenpont korábbi cikke szerint politikai és üzleti kapcsolatai egészen a 2010 előtti baloldali–liberális kormányzati időszakig vezetnek vissza.

Magyar Péternek segíthetett már a kampány alatt is Ruff Bálint

Ruff Bálint politikai pályája még az SZDSZ környezetében indult, korábban Horn Gábor mellett dolgozott a Miniszterelnöki Hivatalban, majd Fodor Gábor környezetvédelmi tárcájánál és az SZDSZ-ben töltött be kabinetfőnöki szerepet. Később Botka László szegedi politikus kampánytanácsadójaként is feltűnt, amikor 2018-ban Botka az MSZP miniszterelnök-jelöltje volt.

Bár Botka László később távozott az MSZP-ből, Ruff a későbbiekben is kapcsolatban maradt vele, önkormányzati tanácsadóként is segítette munkáját.

Ruff neve a 2022-es ellenzéki összefogás időszakában is előkerült. Sajtóinformációk szerint Tóth Péterrel, aki később Magyar Péter kampányfőnöke lett, együtt próbált tanácsokat adni Márki-Zay Péternek az ellenzéki együttműködés stratégiájával kapcsolatban. A korabeli beszámolók szerint azt javasolták Márki-Zaynak, hogy kerülje az alkukat a többi ellenzéki párttal. Márki-Zay viszont a tanácsot sem fogadta meg.