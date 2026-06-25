Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel a legfőbb ügyészt – összefoglaltuk röviden, mi történt a kormányszóvívői tájékoztatón

A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól; Oroszi Beatrix a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el kormányrendeletben – mondta Magyar Péter, kiemelve: a védekezést ő irányítja.
Nyolc év is lehet a képviselői mandátum időkorlátja
Eddig 13 ezer ember küldött üzenetet, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak - közölte a miniszterelnök. Ismertetése szerint a véleményezők 95 százaléka támogatja a javaslatot, 5 százalékuknak vannak kétségei vagy ellenzik azt.
Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása 12 évben.
Ezzel kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjesztené a korlátozást. A véleményeket szombatig várják.
Testkamerát a politikusokra?
A kormányfő elmondta: a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló, június 30-ig tartó társadalmi egyeztetésen már sok ezer észrevétel érkezett. Ezek elsöprő többsége támogató jellegű, fontosnak tartja a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását - hangsúlyozta. Hozzátette, egyes észrevételek a hivatal hatáskörének további szigorítását tartják indokoltnak a politikusok rokonaira, barátaira vonatkozóan. Megjegyezte, egyesek „állandó testkamera felszerelését” javasolják politikusokra, és közzétennék a felvételeket is.
Állami vonatlízing cég jön létre
Az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar kormány helyreállítási tervét, így következhet a végrehajtási szakasz – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányszóvivői tájékoztatón. Közölte:
jövő héten új vonatok beszerzéséhez szükséges törvénymódosításokat nyújtanak be a parlamentnek, aminek eredményeként létrejön egy állami vonatlízing cég.
Kiemelte, augusztus elsejétől Komló és Dombóvár között újraindul a személyforgalom, szeptembertől pedig Miskolc és Tiszaújváros között indul újra a vasúti közlekedés.
Kemény üzenet a legfőbb ügyésznek
A „magyar Cosa Nostra” bizonyos tagjai befolyással rendelkeztek vagy rendelkeznek még mindig a nyomozati szerveknél - mondta Magyar Péter miniszterelnök. Arra szólította fel a legfőbb ügyészt, hogy tisztítsa meg szervezetét ezen szereplőktől; ha nem képes erre vagy ezt nem akarja, akkor pedig távozzon a hivatalából.
Népszavazást ígérnek az új alkotmányról
A kormány olyan alkotmányozási folyamatot fog elindítani, amely egyszerre épít a szakmai tudásra és a társadalmi részvételre - közölte Magyar Péter. Hozzátette: a széles körű társadalmi vita, egyeztetés után az Országgyűlés dönt majd az alkotmány elfogadásáról, a végső szót pedig a magyar emberek fogják elmondani egy népszavazáson – erősítette meg.