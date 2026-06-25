Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel a legfőbb ügyészt – összefoglaltuk röviden, mi történt a kormányszóvívői tájékoztatón

A várható extrém meleg miatt harmadfokú hőségriasztást rendelt el a tisztifőorvos szombattól; Oroszi Beatrix a csütörtöki kormányszóvivői tájékoztatón arra kért mindenkit, hogy a következő napokban fokozottan figyeljen oda saját magára, családjára és a környezetében élő emberekre is. Kádár Pál, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója azt mondta, az energiaellátásban jelenleg nincs rendkívüli beavatkozást igénylő krízishelyzet. A hőség miatt a kormány összehangolt védelmi tevékenységet rendelt el kormányrendeletben – mondta Magyar Péter, kiemelve: a védekezést ő irányítja.

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Nyolc év is lehet a képviselői mandátum időkorlátja

Eddig 13 ezer ember küldött üzenetet, javaslatot az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban a kormánynak - közölte a miniszterelnök. Ismertetése szerint a véleményezők 95 százaléka támogatja a javaslatot, 5 százalékuknak vannak kétségei vagy ellenzik azt.

Az embereket leginkább érdeklő téma az országgyűlési képviselők mandátumának maximálása 12 évben.

Ezzel kapcsolatban a jelentős többség szigorítana, 8 évre vinné le a határt, és más politikai szereplőkre is kiterjesztené a korlátozást. A véleményeket szombatig várják.

Testkamerát a politikusokra?

A kormányfő elmondta: a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló, június 30-ig tartó társadalmi egyeztetésen már sok ezer észrevétel érkezett. Ezek elsöprő többsége támogató jellegű, fontosnak tartja a közvagyon visszaszerzését, a jövőbeni korrupció ellehetetlenítését, megállítását - hangsúlyozta. Hozzátette, egyes észrevételek a hivatal hatáskörének további szigorítását tartják indokoltnak a politikusok rokonaira, barátaira vonatkozóan. Megjegyezte, egyesek „állandó testkamera felszerelését” javasolják politikusokra, és közzétennék a felvételeket is.

Állami vonatlízing cég jön létre

Az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar kormány helyreállítási tervét, így következhet a végrehajtási szakasz – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányszóvivői tájékoztatón. Közölte:

jövő héten új vonatok beszerzéséhez szükséges törvénymódosításokat nyújtanak be a parlamentnek, aminek eredményeként létrejön egy állami vonatlízing cég.

Kiemelte, augusztus elsejétől Komló és Dombóvár között újraindul a személyforgalom, szeptembertől pedig Miskolc és Tiszaújváros között indul újra a vasúti közlekedés.