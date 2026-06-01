Összenő, ami összetartozik: ex-KISZ-es állt ki Magyar Péter mellett

Az egyik legtöbbet hangoztatot közmondás, hogy összenő, ami összetartozik. Nem véletlenül, hiszen a politikában alakalmazott módszerek gyorsan megmutatják a politikusról, hogy hova, mely táborba tartozik. Magyar Péter durva, agreszív nyomásgyakorlása, amellyel igyekszik Sulyok Tamás köztársasági elnököt eltakarítani az útjából, egyértelműen hasonlít a kommunsita évtizedek legsötétebb időszakára, amikor Rákosi Mátyás tette ezt Tildy Zoltánnal hasonló módon. Nem véletlen, hogy Korózs Lajos ex-KISZ-es kádernek, az MSZP elnökhelyettesének mindez nagyon tetszik. A volt kommunista elvtárs Magyar Péter melletti kiállását a Tűzafalcsoport vette észre és írta meg.

Korózs Lajos, az egykori KISZ-es funkcionárius is támogatja Magyar Péter Sulyok Tamás elleni kommunista módszereit (forrás: Facebook/Korózs Lajos)

Ki Magyar Péter elvtársa?

A Tűzfalcsoport vette észre, hogy Korózs Lajos, az éppen még vegetáló MSZP elnökhelyettese szimpátiájáról biztosította a kormányfőt abban az agresszív, durva kampányában, amelyet Sulyok László köztársasági elnök ellen folytat. Korózs a következőt írta ki közösségi oldalára:

Nyolc óra van! Magyar Péter miniszterelnök már a Sándor palotában. Mivel Sulyok nem lépett, hát neki kell!"

Ha valakiben kétség támadna, hogy ezzel a poszttal Korózs Magyar Péter hadjáratát helyesli, az a bejegyzés alatti hozzászólásából meggyőződhet róla, hogy a volt kommunista káder nagyon is támogatja ezt az eljárást.

Ezért a Tűzfalcsoport felidézi Korózs pályafutását, a Kommunista Ifjúsági Szövetségtől az MSZMP-n át az MSZP-ig:

A Kádár-rendszerben a Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) Heves megyei bizottságában dolgozott szervezőtitkárként, majd 1989-ben – éppen a rendszerváltás évében – belépett az MSZMP-be (Magyar Szocialista Munkáspártba), az állampártba. Ezután az MSZP-ben folytatta karrierjét: többször országgyűlési képviselő, államtitkár (szociális ügyek), MOL igazgatósági elnök, MVM megbízott vezérigazgató. A „mentős-videó” botrány (2020) során egy kamutanúval készült felvétellel támadta a kormányt, ami később kiderült, hogy átverés volt.

A Tűzfalcsoport pontokba szedve mutatja be, hogy a Tisza-kormány és Magyar Péter módszerei miért hasonlítanak a kommunista elnyomó gépezet politikájához.