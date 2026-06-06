Soha nem lesz vége a médiaháborúnak? Jövő héten dől el a közmédia sorsa

Jövő héten benyújtják az Országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot – jelentette be a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. A választás óta eltelt időben több változás is történt a közmédia élén, legutóbb például június 5-én, amikor bejelentette távozását Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója, aki a Tisza-kormány átszervezési terveivel indokolta döntését.

Magyar Péter bejelentette a közmédia átalakításának tervét

(forrás: Facebook/Magyar Péter)

Magyar Péter kommentálta az MTVA vezetőjének távozását, és további követeléseket is megfogalmazott. Szerinte a közmédia átalakítása nem állhat meg egyetlen vezető leváltásánál, „ugyanezt várja el” a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetésétől és a „bukott rendszer kiszolgálóitól” is.

Tarr Zoltán kultúráért felelős miniszter pedig arról nyilatkozott, hogy két lépésben tervezik a közmédia átalakítását, de előtte társadalmi egyeztetést tartanak a témában. Valamint azt is megemlítette, hogy egy kormányhatározat alapján megkezdik a közmédia átvilágítását.

Tarr utóbbi bejelentésével az a probléma, hogy a jelenleg érvényes jogszabályok szerint

a kormány nem rendelhet el és nem folytathat vizsgálatot az MTVA-nál.

Magyar Péter bosszúhadjárata gyors tempóban halad

A kormányfő szombat délelőtt jelentette be a közösségi oldalán, hogy