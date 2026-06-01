Magyar Péter a rendőrséggel fenyegette azt, aki nem értett vele egyet a Sándor-palotánál

Most érkezett! Összedőlt egy négyemeletes ház Székesfehérváron

Éles szóváltás alakult ki Magyar Péter sajtótájékoztatóján a Sándor-palotánál. Az esetre Bohár Dániel reagált közösségi oldalán.
A Sándor-palotánál tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter, miután egyeztetett Sulyok Tamás köztársasági elnökkel. Az eseményt bekiabálások zavarták meg, amelyekre a miniszterelnök határozottan reagált.

Egy ponton így szólt vissza az egyik hangoskodónak:

Senki nem hisz a hülye hazugságainak. Köszönjük szépen.

A szóváltást követően a miniszterelnök a szervezőkhöz fordult, és azt kérte, biztosítsák a sajtó munkájának zavartalanságát. Emellett a rendőrség beavatkozását is szükségesnek tartotta a rendzavarás megszüntetésére.

Arra szeretném kérni a szervezőket, hogy biztosítsák azt, hogy halljuk az újságírókat… akik kiabálnak, akik ebben rendzavarást követnek el, garázdaságot a Btk. szerint, azt megszünteti és fellép ez ellen a jelenlévő rendőrség.

A történteket Bohár Dániel is kommentálta közösségi oldalán. A közzétett videóhoz azt írta: a miniszterelnök „lehülyézte” azt, aki nem értett vele egyet, majd rendőri intézkedést kért ellene.

 

