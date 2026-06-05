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Magyar Péter

Magyar Péter listája: még mindig az életmentő lélegeztetőgép-beszerzésen lovagol a kormány

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A miniszterelnök egy közösségi oldalán közzétett bejegyzésben sorolta fel, milyen döntéseket tárgyalt a csütörtök esti kormányülés. Magyar Péter felsorolásában több korábbi és újabb gazdasági, oktatási és ipari ügy felülvizsgálata is szerepel.
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Magyar Péterkormányülésuniós forrásokTisza-kormány

Magyar Péter közlése alapján a kormányülésen több, már futó vagy vitatott kormányzati intézkedés újra napirendre került, a koronavírus-járvány idején beszerzett eszközöktől kezdve az uniós források hazahozatalán át a vendégmunkások szabályozásáig.

Magyar Péter beszámolt a csütörtök esti kormányülés főbb témáiról (Forrás: Facebook/Magyar Péter)
Magyar Péter beszámolt a csütörtök esti kormányülés főbb témáiról (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Magyar Péter a legfrissebb kormányülési döntésekről számolt be

A közlés szerint a kormány azonnali kivizsgálást rendelt el a koronavírus-járvány alatt beszerzett lélegeztetőgépek ügyében. Emellett eltörlik a jelenlegi pedagógus-értékelési rendszert, valamint átvilágítják a Budapest–Belgrád vasútvonal beruházását. 

A Tisza-kormány jövő héten benyújtja a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot is.

Szerepel a tervek között a közterületi és épülethomlokzati plakátok szabályozásának szigorítása, amelyet a vizuális környezetszennyezés visszaszorításával indokolnak. A pártfinanszírozási szabályok felülvizsgálata is napirendre kerül, ahogyan a harmadik országból érkező vendégmunkások szabályozásának szigorítása is; bizonyos területeken azonnali tiltásról is döntöttek. A poszt szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését szintén átvilágítják. 

A környezet- és gazdaságpolitikai intézkedések között szerepel a hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálata, a védett területeken fakitermelési moratórium bevezetése, valamint az akkumulátoripari beruházások engedélyezési rendszerének átalakítása is.

 

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