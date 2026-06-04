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Az LMBTQ-szervezetek támogatták a Tisza kampányát, most követelik a jussukat

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Egyre több jele van annak, hogy a genderlobbi és az LMBTQ-szervezetek benyújtják a számlát a Tisza-kormánynak, amiért a kampányban támogatták a pártot. Az sem véletlen, hogy Magyar Péter kormányában több vezető funkcionárius van, akik a kötődnek a homoszexuális és LMBTQ-mozgalmakhoz, így nyitott kapukat döngetnek a javaslataikkal. A témában az Ellenpont közölt cikket.
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Magyar Pétermelegházasságnemváltáslmbtq-lobbiHáttér Társaság a MelegekértTisza-kormány

Pár nappal a parlamenti választás után jelzésértékű hír érkezett: az Európai Bíróság a magyar gyermekvédelmi törvény eltörlésére szólította fel a magyar parlamentet. A gyermekvédelmi törvény lett Magyarország LMBTQ-ellenes harcának a legfontosabb eleme, ami ebből következően Brüsszel és a nemzetközi baloldal ellenállásába ütközött. A jogszabály uniós kiiktatása előszele volt annak, ami aztán bekövetkezett: a genderlobbi és az LMBTQ-szervezetek benyújtották a számlát a kampányban nyújtott támogatásukért – írta meg az Ellenpont Magyar Péter kormányának várható lépéseit.

Magyar Péter
Az LMBTQ-szervezetek benyújtják a számlát Magyar Péternek és a Tisza-kormánynak, amiért támogatták a pártot a kampányban (forrás: polkorrekt.com)

Mint az Ellenpont észrevette, az elmúlt napokban, a gyermekvédelmi törvény jogi „megnyirbálása" után több hazai LMBTQ-szervezet is megfogalmazta a követeléseit Magyar Péteréknek. Közös ezekben a kiállásokban, hogy egyértelműen nyomásgyakorlás céljából, és láthatóan összehangoltan születtek:

  • A Transz Zóna a nemváltoztatás lehetőségét követeli,
  • az Amnesty International a homoszexuális párok házasságáért lobbizik,
  • a Háttér Társaság pedig beengedné az iskolákba az LMBTQ-szervezeteket és engedélyezné a homoszexuálisoknak az örökbefogadást. 

Magyar Péter érzékeny emberei

A Tisza-kormányban több vezető részéről is van fogadókészség a fenti szervezetek követeléseire:

  • Az LMBTQ-lobbit támogató Lannert Judit oktatási miniszter,
  • a Csipkejózsika nevű LMBTQ-mese szerzője, Bódis Kriszta pedig kormánybiztosként a társadalompolitikai stratégiáért felel,
  • Pósfai Gábor belügyminiszter pedig már be is jelentette, hogy idén semmiben nem korlátozzák a Pride-ot.

Vagyis az LMBTQ-lobbi követelései nyilvánvalóan megvalósulnak – írja az Ellenpont, amelynek a témáról szóló cikkét itt olvashatja.

 

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