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Magyar Péter

Magyar Péter ma választ adhat arra, végrehajtja-e a kormány Brüsszel követelését

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Magyar Péter miniszterelnök bejelentésére reagált Németh Balázs, aki szerint a kormányfőnek egyértelmű választ kell adnia arra, hogy végrehajtja-e az uniós migrációs paktumot. A fideszes politikus emellett a pénteki tüntetés eseményeit is szóba hozta.
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Újabb kritikát fogalmazott meg Magyar Péterrel szemben Németh Balázs. A Fidesz országgyűlési képviselője azt mondta, hogy a miniszterelnök a parlamentben személyesen is lehetőséget kap arra, hogy tisztázza a migrációs paktummal kapcsolatos kormányzati álláspontot, ugyanis részt vesz a hétfői ülésen.

Magyar Péter ma választ adhat arra, végrehajtja-e a kormány Brüsszel követelését
Magyar Péter ma választ adhat arra, végrehajtja-e a kormány Brüsszel követelését
 Fotó: Hatlaczki Balázs

 

Most jelentette a miniszterelnök, hogy ma élőben ott lesz a parlamentben. Tökéletes, végre egyértelmű választ adhat arra, hogy teljesíti-e, végrehajtja-e a migrációs paktumot a kormány

– fogalmazott a kormánypárti politikus.

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A politikus bejegyzésében a pénteki demonstrációra is utalt. Úgy fogalmazott, arra is választ kellene adnia a kormányfőnek, hogy „miért hergelte, provokálta szándékosan pénteken a migrációs paktum ellen tüntetőket”. A migrációs paktum körüli vita az elmúlt napokban felerősödött, miután több fideszes politikus – köztük Orbán Viktor – is felszólította a kormányt, hogy ne hajtsa végre a június 12-én hatályba lépő uniós szabályozást. 

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