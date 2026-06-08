Magyar Péter ma választ adhat arra, végrehajtja-e a kormány Brüsszel követelését

A politikus bejegyzésében a pénteki demonstrációra is utalt. Úgy fogalmazott, arra is választ kellene adnia a kormányfőnek, hogy „miért hergelte, provokálta szándékosan pénteken a migrációs paktum ellen tüntetőket”. A migrációs paktum körüli vita az elmúlt napokban felerősödött, miután több fideszes politikus – köztük Orbán Viktor – is felszólította a kormányt, hogy ne hajtsa végre a június 12-én hatályba lépő uniós szabályozást.