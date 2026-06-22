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Magyar Péter

Magyar Péter válaszok helyett csak sértődötten személyeskedett, amikor öccse botrányáról kérdezte a Hír TV – videó

3 órája
Olvasási idő: 2 perc
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Elvesztette az önkontrollt, amikor a miniszterelnököt öccse botrányáról kérdezte a Hír TV riportere. Magyar Péter szokásához híven személyeskedésben végződő ingerült szócsatára volt csak hajlandó.
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Magyar PéterMagyar Péter hazugságaihír tvTisza-kormány

A kormányfő érdemi válaszok helyett csak sértegetett, amikor testvére botrányáról kérdeztük – számolt be a Hír TV.

Magyar Péter megint csak ingerülten vagdalkozott
Magyar Péter megint csak ingerülten vagdalkozott Forrás: Youtube képernyőkép 

Állítása szerint ő sose foglalkozott a „Zsolti bácsi” üggyel. Azonban nem sokkal korábban éppen ezzel példálózott a parlamenti ülésen

A számára kellemetlen kérdések hallatán Magyar Péter elvesztette a kontrollt, és egyre ingerültebbé vált.

Ahelyett, hogy Magyar Péter bemutatta volna az öccsét védő bizonyítékokat, inkább azzal sértegette a Hír TV riporterét, hogy sugallta róla, hogy mentális betegségben szenved.

 

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