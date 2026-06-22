Magyar Péter válaszok helyett csak sértődötten személyeskedett, amikor öccse botrányáról kérdezte a Hír TV – videó

Elvesztette az önkontrollt, amikor a miniszterelnököt öccse botrányáról kérdezte a Hír TV riportere. Magyar Péter szokásához híven személyeskedésben végződő ingerült szócsatára volt csak hajlandó.
A kormányfő érdemi válaszok helyett csak sértegetett, amikor testvére botrányáról kérdeztük – számolt be a Hír TV.
Állítása szerint ő sose foglalkozott a „Zsolti bácsi” üggyel. Azonban nem sokkal korábban éppen ezzel példálózott a parlamenti ülésen.
A számára kellemetlen kérdések hallatán Magyar Péter elvesztette a kontrollt, és egyre ingerültebbé vált.
Ahelyett, hogy Magyar Péter bemutatta volna az öccsét védő bizonyítékokat, inkább azzal sértegette a Hír TV riporterét, hogy sugallta róla, hogy mentális betegségben szenved.
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