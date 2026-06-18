Németh Balázs szerint Magyar Péter tervei a Rákosi-korszakot idézik – videó

Nyílt önkényuralmi törekvésekkel vádolta meg Magyar Pétert Németh Balázs a HírTV műsorában. A Fidesz országgyűlési képviselője a Tisza Párt elnökének azon parlamenti kijelentésére reagált, amely szerint a magánkézben lévő Mandiner a jövőben az államhoz, ezáltal pedig az ő felügyeletük alá kerülhet. Németh Balázs hangsúlyozta: a sajtótermékek politikai alapon történő kézi vezérlésének belengetése a Rákosi-korszak legdurvább időszakát idézi, és világos jelzése annak, hogyan bánna az ellenzéki párt a hazai médiapiaccal és a közmédiával.

Magyar Péter botrányos kijelentést tett a jobboldali média átalakításának kapcsán (Fotó: Varga Jennifer)

Magyar Péter: Mi leszünk a Mandiner kiadói, nekünk kell meghatározni a tartalmát

Nehéz eldönteni Magyar Péterrel kapcsolatban, hogy mi az amit érdemes komolyan venni, és mi az ami az abszolút filmszínháznak a része”

– reagált Németh Balázs a miniszterelnök kijelentésére.

A képviselő azt is szóvá tette, hogy a Tisza-frakció sorai közt nem váltott ki semmiféle felháborodást Magyar Péter megszólalása, pedig a párt korábban a sajtószabadság és az egyenlőség zászlóshajójaként mutatkozott be. Németh Balázs szerint a választók számára ezzel egyenes üzenetet küldött a kormányfő:

önkényt akar kiépíteni. Erről árulkodik a közjogi méltóságok erőszakos, jogszerűtlen elmozdítására való törekvése, a lex Orbán, és a média feletti teljes kontrollra hajtás. A képviselő szerint ez a kommunizmus legsötétebb éveit idézi, és nagyon negatív következményei lehetnek a jövőben.

A közmédia jövőjéről is szó esett; a politikus szerint nem sok teret kaphat a jobboldali média, ha Magyar Péteren múlik:

sajnos egy globalista, liberális irányba húzó közmédiára kell felkészülnünk a következő években”

– figyelmeztetett Németh Balázs.