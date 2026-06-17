Magyar Péternek tisztáznia kell a Mandinerről tett kijelentéseit – megszólalt az MNMSZ

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség szerint komoly szakmai és sajtópolitikai jelentősége van azoknak a kijelentéseknek, amelyeket Magyar Péter miniszterelnök tett a Mandinerrel kapcsolatban az Országgyűlésben. A szervezet közleményben kérte a kormányfőt és a Tisza-kormány illetékeseit, hogy tisztázzák az elhangzottakat.

Magyar Péter botrányos kijelentésére reagált az MNMSZ (Fotó: Varga Jennifer)

Magyarázatot vár a médiaszövetség Magyar Pétertől

A szervezet szerint a miniszterelnök kijelentései túlmutatnak egy politikai szóváltáson, és olyan ideákat vetnek fel, amelyek a sajtószabadságot veszélyeztetik. A közlemény felidézi, hogy Magyar Péter az Országgyűlésben a Mandinert „vicclapnak” nevezte, majd arról beszélt, hogy a lap az államhoz kerül, és a jövőben ők határoznák meg, milyen tartalmak jelenhetnek meg rajta.

Az MNMSZ szerint különösen ez utóbbi kijelentés érdemel figyelmet, mert álláspontjuk szerint sajtószakmai közügyről van szó, amelyet nem szabad szó nélkül hagyni.

Nem értünk egyet azzal, hogy akár csak egy gondolatkísérlet formájában is, de felmerüljön az, hogy az állam tulajdonába – vagy akár csak érdekkörébe – kerülő médiumok esetében az államnak kellene meghatározni a tartalmat, amit ott le fognak adni”

– írták.

A szervezet hangsúlyozta: természetesnek tartják, hogy egy-egy sajtótermék értékrendi alapon közelebb állhat valamely politikai oldalhoz, ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezték, hogy egy médium működését központi politikai utasítások határozzák meg.

A közlemény szerint egy ilyen gyakorlat a sajtószabadság súlyos sérelmét jelentené, ezért minden médiaszereplőnek kötelessége megszólalni a kérdésben.

Az MNMSZ emellett kifogásolta azt is, hogy a Mandinert a parlamenti vitában „vicclapként” emlegették. A szervezet szerint lehet vitatni egy lap szellemi irányvonalát, de egy jelentős sajtótermék ilyen minősítése nem szolgálja a szakmai párbeszédet. A szövetség végül arra kérte Magyar Pétert és a Tisza-kormány illetékeseit, hogy tisztázzák az elhangzottakat.

Ha csak a vita hevében bekövetkező szerencsétlen elszólásról van szó, azt nyugodt szívvel, még utólag is korrigálni lehet”

– fogalmaztak.