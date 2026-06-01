Magyar Péter megsértődött, betiltaná az okostelefonokat a parlamenti ülésteremben

Takács Péter fideszes képviselő úgy magára haragított mindenkit, hogy Hegedűs Zsolt kiabált vele, a miniszterelnök pedig jogszabályt hozna miatta is. Magyar Péter előterjesztheti a „Lex Takács”-ot is.
Németh Balázs frakciószóvivő számolt be a Parlament hétfői üléséről, ahol folytatódott „Magyar Péter filmszínháza”.

Magyar Péter megsértődött, mert nem kapta meg a kellő tiszteletet az ellenzéktől Fotó: Facebook/Németh Balázs

Magyar Péter folytatná a személyre szabott jogalkotást

A hétfő ülésnap se volt mentes a személyeskedésektől, és Magyar Péter megsértődött, amiért azt kapta vissza a fideszes honatyáktól, amit az elmúlt héten adott nekik.

A frakciószóvivő videójából már az is kiderül, hogy Hegedűs Zsolt is szóváltásba került elődjével, Takács Péterrel. Majd maga a miniszterelnök fakadt ki, amikor a képviselő felvételeket készített a frakcióvezetőjéről. 

Magyar Péter a Facebookon szólít fel, hogy ne facebookozzanak annyit a képviselők

Magyar Péter felszólásában a következő előterjesztést tette: 

Meg lenne tiltva Takács Péternek és a többieknek, hogy itt telefonozzanak, és felvételeket készítsenek. Úgyhogy mi kezdeményezni fogjuk, hogy a Tisza frakció részéről, hogy legyen tilos a közösségi média használata, ön miatt, és legyen tilos minden fideszes képviselőnek a videó felvétel készítése!”

Úgy tűnik, hogy a „Lex Orbán” és a „Lex Sulyok” után a „Lex Takács” következik.

 

