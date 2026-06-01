Magyar Péter megsértődött, betiltaná az okostelefonokat a parlamenti ülésteremben

Németh Balázs frakciószóvivő számolt be a Parlament hétfői üléséről, ahol folytatódott „Magyar Péter filmszínháza”.

Magyar Péter megsértődött, mert nem kapta meg a kellő tiszteletet az ellenzéktől Fotó: Facebook/Németh Balázs

Magyar Péter folytatná a személyre szabott jogalkotást

A hétfő ülésnap se volt mentes a személyeskedésektől, és Magyar Péter megsértődött, amiért azt kapta vissza a fideszes honatyáktól, amit az elmúlt héten adott nekik.

A frakciószóvivő videójából már az is kiderül, hogy Hegedűs Zsolt is szóváltásba került elődjével, Takács Péterrel. Majd maga a miniszterelnök fakadt ki, amikor a képviselő felvételeket készített a frakcióvezetőjéről.