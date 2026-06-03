Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezték a diszkóbotrány nyomán

Közérdekű bejelentést kapott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, amelyben azt kérik, hogy az Országgyűlés elnökénél kezdeményezzék Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. A beadvány célja, hogy folytatódjon a korábban indult büntetőeljárás – számolt be a Magyar Nemzet.
A kezdeményezés Tényi István nevéhez köthető, aki már 2024 júniusában feljelentést tett az ügyben. Az eljárás lopás gyanúja miatt indult, és korábban az ügyészség az európai parlamenti mentelmi jog felfüggesztését is indítványozta, amit azonban az Európai Parlament nem hagyott jóvá.
Az ügy a sajtóban diszkóbotrányként vált ismertté.
A beszámolók szerint Magyar Péter egy budapesti szórakozóhelyen került konfliktusba másokkal.
Több szemtanú állítása alapján a Tisza Párt alapítója egy mobiltelefont is elvett egy férfitól az utcán, majd azt a Dunába dobta.
Az esetről videófelvételek is készültek.
A mostani beadvány szerint a mentelmi jog kérdése kulcsfontosságú. Tényi István arra hivatkozik, hogy Magyar Péter az elmúlt időszakban folyamatosan mentelmi joggal rendelkezett, előbb európai parlamenti képviselőként, majd országgyűlési képviselőként és miniszterelnökként. Álláspontja szerint a különböző tisztségek között nem keletkezett olyan időszak, amikor a mentelmi védelem ne állt volna fenn. A beadvány azt is hangsúlyozza, hogy a büntetőeljárás folytatásához szükség lehet a mentelmi jog felfüggesztésére, ezért kéri az ügyészséget, hogy tegye meg a szükséges lépéseket.
Magyar Péter korábban bejelentette, hogy lemond európai parlamenti mandátumáról, majd az új Országgyűlés megalakulását követően letette a miniszterelnöki esküt.
A mostani kezdeményezés így már a miniszterelnöki mentelmi jogot érinti.
Az ügyben egyelőre nem született döntés, a mentelmi jog felfüggesztéséről az Országgyűlés határozhat.