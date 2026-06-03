Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezték a diszkóbotrány nyomán

Közérdekű bejelentést kapott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész, amelyben azt kérik, hogy az Országgyűlés elnökénél kezdeményezzék Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. A beadvány célja, hogy folytatódjon a korábban indult büntetőeljárás – számolt be a Magyar Nemzet.

Diszkóbotrány: kezdeményezhetik Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A kezdeményezés Tényi István nevéhez köthető, aki már 2024 júniusában feljelentést tett az ügyben. Az eljárás lopás gyanúja miatt indult, és korábban az ügyészség az európai parlamenti mentelmi jog felfüggesztését is indítványozta, amit azonban az Európai Parlament nem hagyott jóvá.

Az ügy a sajtóban diszkóbotrányként vált ismertté.

A beszámolók szerint Magyar Péter egy budapesti szórakozóhelyen került konfliktusba másokkal.

Több szemtanú állítása alapján a Tisza Párt alapítója egy mobiltelefont is elvett egy férfitól az utcán, majd azt a Dunába dobta.

Az esetről videófelvételek is készültek.