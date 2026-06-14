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Magyar Péter

Kőkemény üzenetet kapott Magyar Péter: „Ez mindent elárul”

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Újabb Facebook-bejegyzésben bírálta Magyar Pétert Németh Balázs, aki szerint a miniszterelnök továbbra is a Fidesz támadásával foglalkozik ahelyett, hogy valódi feladatokra koncentrálna. A bejegyzés középpontjában Magyar Péter ismételt megszólalásai és a migrációs paktum körüli vita áll.
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Magyar PéterBrüsszelnémeth balázsmigrációs paktum

Németh Balázs szerint Magyar Péter a választási győzelem óta egy olyan narratívát épít, amelyben a Fidesz felelősségét hangsúlyozza a migráció kérdésében, különösen az uniós migrációs paktum kapcsán. A bejegyzés szerint sokadik Facebook-poszt születik meg, amely a Fideszre igyekszik hárítani minden felelősséget.

Magyar Péter ismét a Fideszre mutogat érdemi lépések helyett (Fotó: Havran Zoltán)
Magyar Péter ismét a Fideszre mutogat érdemi lépések helyett (Fotó: Havran Zoltán)

Magyar Péter továbbra sem foglalt világos álláspontot

A politikus értékelése szerint a közéleti vita helyett 

Magyar Péter politikai kommunikációja inkább a felelősséghárításról szól, miközben nem mutat érdemi előrelépést a saját oldalán. Németh Balázs álláspontja szerint a brüsszeli döntések végrehajtása komoly kockázatokat hordoz, és ebben a kérdésben Magyar Péter álláspontja továbbra is bizonytalan.

Aligha lehet ennél árulkodóbb jele annak, hogy MP végrehajtja az uniós migrációs paktumot!!

– fogalmazott Németh Balázs.

 

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