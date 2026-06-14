Kőkemény üzenetet kapott Magyar Péter: „Ez mindent elárul”

Németh Balázs szerint Magyar Péter a választási győzelem óta egy olyan narratívát épít, amelyben a Fidesz felelősségét hangsúlyozza a migráció kérdésében, különösen az uniós migrációs paktum kapcsán. A bejegyzés szerint sokadik Facebook-poszt születik meg, amely a Fideszre igyekszik hárítani minden felelősséget.

Magyar Péter ismét a Fideszre mutogat érdemi lépések helyett (Fotó: Havran Zoltán)

Magyar Péter továbbra sem foglalt világos álláspontot

A politikus értékelése szerint a közéleti vita helyett

Magyar Péter politikai kommunikációja inkább a felelősséghárításról szól, miközben nem mutat érdemi előrelépést a saját oldalán. Németh Balázs álláspontja szerint a brüsszeli döntések végrehajtása komoly kockázatokat hordoz, és ebben a kérdésben Magyar Péter álláspontja továbbra is bizonytalan.

Aligha lehet ennél árulkodóbb jele annak, hogy MP végrehajtja az uniós migrációs paktumot!!

– fogalmazott Németh Balázs.