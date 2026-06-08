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Így játssza ki a Tisza-kormány az egyik legfőbb kampányígéretét

Magyar Péter

Kiderült, mit hallgatott el Magyar Péter a migrációs paktumról

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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A hétfői parlamenti ülésnap kezdete előtt tette fel Takács Péter, a Fidesz képviselője a kérdést a közösségi oldalán, hogy vajon ezúttal is lesz-e alázás, gúnyolás és fenyegetés a kormányfő részéről. Vagy esetleg kivételesen hajlandó lesz őszintén nyilatkozni arról Magyar Péter, hogy milyen álláspontot képvisel a migrációs paktum ügyében.
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Magyar PéterIllegális migránsTakács Pétermigrációs paktum

Magyar Péter kivételesen nem hazudott – igaz, nem is bontotta ki az igazság minden fonalát a migrációs paktum ügyében – jelentette ki Takács Péter a közösségi oldalán.

Magyar Péter
Magyar Péter azt állítja, hogy nem lesznek illegális migránsok Magyarországon a Tisza-kormány alatt, de ez csak egy csel Takács Péter szerint 
(forrás: Facebook/MagyarPéter)

Magyar Péter hazugsággal felérő elhallgatása

Takács Péter felidézi, hogy azt írja az új kormányfő, a Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon. Mondta ezt arra a felszólításra, hogy valljon színt: támogatja-e a napokon belül életbe lépő Migrációs Paktumot.

Azt a paktumot, amelynek végrehajtását az előző kormány megtagadta.

Hol is van a migrációs kutya elásva? Leginkább a nem is olyan apró részletekben:

Azzal, hogy Magyar Péter azt állítja, hogy nem lesznek illegális migránsok Magyarországon, egyúttal nem zárja ki, hogy legális bevándorlók viszont lesznek – hivatkozik Takács Péter Dömötör Csaba korábbi érvelésére.

Márpedig a Migrációs Paktummal épp az a legnagyobb baj, hogy legalizálja a bevándorlást!

– mutat rá Takács Péter a kormányfő által elhallgatott fontos részletre.

Tehát a miniszterelnök technikailag nem hazudik, hiszen az illegális migránsok valahol Németországban, Franciaországban vagy mondjuk Görögországban a paktum értelmében legálissá válnak, így az Európába érkező százezreket (rosszabb esetben milliókat) legalizálva teríti szét az egyes országok között a pénteken érvénybe lépő megállapodás.

 

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