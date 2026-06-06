Pofonegyszerű ok: ezért tiltaná ki a mobiltelefonokat Magyar Péter

Emlékezetes, hogy amikor az előző kormány idején a jobboldali többség az Országgyűlésben igyekezett korlátokat szabni az ellenzéki képviselők botrányos, trágár és erőszakos akcióinak, akkor a magát függetlennek tartó média a demokrácia halálát vizionálta. Most viszont, amikor maga a kormányfő viselkedik vállalhatatlanul, bohóckodik, mutogat, folyamatosan bekiabál és rohangál mások felszólalása közben, és betiltaná a mobiltelefonok használatát, hogy minderről ne értesüljön a nyilvánosság, akkor az immár kormánypártivá vált médiumok csendben hallgatnak. Takács Péter, a Fidesz képviselője viszont elmondja a közösségi oldalán közölt videóban, hogy mi Magyar Péter valódi oka a tiltásra.

Magyar Péter azért tiltaná ki a mobiltelefonokat az Országgyűlésből, mert a nyilvánosság kizárásával szeretne bohóckodni és agresszívan viselkedni (forrás: Facebook/Takács Péter)

Takács Péter: Magyar Péter ezért akarja betiltani a mobiltelefonok használatát az Országgyűlésben.

Azért csinálja, mert a második napon teljesen vállalhatatlanul viselkedett: mutogatott, bohóckodott, egy képviselőhölgynek agresszíven, tegeződve szólogatott be, mert azt hitte, hogy nem mutatja a kamera."

Ugyanis a parlamenti közvetítés során, a főszabály szerint, a kamera csak azt mutatja, aki éppen beszél. Miniszterelnök úr pedig úgy gondolta, hogy őt nem mutatja a kamera,