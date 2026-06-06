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Magyar Péter

Pofonegyszerű ok: ezért tiltaná ki a mobiltelefonokat Magyar Péter

37 perce
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A kormányfő szabadon, a nyilvánosság kizárásával akar bohóckodni, mutogatni és agresszívan fenyegetőzni az Országgyűlésben, de ebben akadályozzák a képviselőknél lévő mobiltelefonok. Persze ez nem jelent nagy gondot Magyar Péter számára, hiszen már számos kérdésben bizonyította, hogy kétségek nélkül hajlandó durva, nem demokratikus eszközöket is bevetni az akarata érvényesítésére.
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Magyar Pétermobiltelefon tiltásOrszággyűlésbohóckodás

Emlékezetes, hogy amikor az előző kormány idején a jobboldali többség az Országgyűlésben igyekezett korlátokat szabni az ellenzéki képviselők botrányos, trágár és erőszakos akcióinak, akkor a magát függetlennek tartó média a demokrácia halálát vizionálta. Most viszont, amikor maga a kormányfő viselkedik vállalhatatlanul, bohóckodik, mutogat, folyamatosan bekiabál és rohangál mások felszólalása közben, és betiltaná a mobiltelefonok használatát, hogy minderről ne értesüljön a nyilvánosság, akkor az immár kormánypártivá vált médiumok csendben hallgatnak. Takács Péter, a Fidesz képviselője viszont elmondja a közösségi oldalán közölt videóban, hogy mi Magyar Péter valódi oka a tiltásra.

Magyar Péter
Magyar Péter azért tiltaná ki a mobiltelefonokat az Országgyűlésből, mert a nyilvánosság kizárásával szeretne bohóckodni és agresszívan viselkedni (forrás: Facebook/Takács Péter)

Takács Péter: Magyar Péter ezért akarja betiltani a mobiltelefonok használatát az Országgyűlésben.

Azért csinálja, mert a második napon teljesen vállalhatatlanul viselkedett: mutogatott, bohóckodott, egy képviselőhölgynek agresszíven, tegeződve szólogatott be, mert azt hitte, hogy nem mutatja a kamera."

Ugyanis a parlamenti közvetítés során, a főszabály szerint, a kamera csak azt mutatja, aki éppen beszél. Miniszterelnök úr pedig úgy gondolta, hogy őt nem mutatja a kamera,

én viszont gondoskodtam róla, hogy eljusson a választókhoz, hogy hogy viselkedik az „igazi államférfi”, amikor a filmszínház képei nem őt mutatják."

 

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