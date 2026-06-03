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Magyar Péter

Magyar Péter akkorákat bakizott Berlinben, hogy Friedrich Merznek is leesett tőle az álla

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A jelenlegi miniszterelnök ezt a külföldi útját se úszta meg bődületes baki nélkül. Magyar Péter szerint elképzelhetetlen Németországban, hogy úgy vegzálják az ellenzéket, ahogy a Fidesz bánt a Tiszával. A német kancellár ezt valószínűleg másképp tudja.
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Magyar PéterTisza PártVálasztás 2026Friedrich MerzEurópai Unió

Németh Balázs fideszes képviselő arról számolt be közösségi oldalán, hogy Magyar Péter brutális diplomáciai bakit hajtott végre Berlinben.

Magyar Péter sikeresen zavarba hozta a német kancellárt
Magyar Péter sikeresen zavarba hozta a német kancellárt Fotó: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter szokás szerint nem teljesen volt felkészült

A Friedrich Merzcel közös sajtótájékoztatójuk egyik pillanatában azon kesergett a magyar miniszterelnök, hogy őt, mint a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét két éven át nem hívták meg egyszer sem a magyar közszolgálati televízióba.

Nem tudom, hogy ez elképzelhető-e itt Németországban?”

– fordult a kancellárhoz, aki válasz helyett, inkább csak nyelt egy nagyot, hiszen nagyon is elképzelhető.

Abban az országban, ahol a jelenleg legerősebb ellenzéki párt az AfD, és minden módszerrel megpróbálják ellehetetleníteni. Karanténba zárják, megfigyelik több politikusát, szélsőségesnek bélyegzik, és ott képes Magyar Péter arra panaszkodni, hogy a Tiszának milyen sanyarú sorsa volt a kormányváltás előtt itt Magyarországon, amire nincs példa sehol Európában”

– jelezte Németh Balázs.

 

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