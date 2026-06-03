Magyar Péter akkorákat bakizott Berlinben, hogy Friedrich Merznek is leesett tőle az álla

Németh Balázs fideszes képviselő arról számolt be közösségi oldalán, hogy Magyar Péter brutális diplomáciai bakit hajtott végre Berlinben.

Magyar Péter sikeresen zavarba hozta a német kancellárt Fotó: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter szokás szerint nem teljesen volt felkészült

A Friedrich Merzcel közös sajtótájékoztatójuk egyik pillanatában azon kesergett a magyar miniszterelnök, hogy őt, mint a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét két éven át nem hívták meg egyszer sem a magyar közszolgálati televízióba.

Nem tudom, hogy ez elképzelhető-e itt Németországban?”

– fordult a kancellárhoz, aki válasz helyett, inkább csak nyelt egy nagyot, hiszen nagyon is elképzelhető.

Abban az országban, ahol a jelenleg legerősebb ellenzéki párt az AfD, és minden módszerrel megpróbálják ellehetetleníteni. Karanténba zárják, megfigyelik több politikusát, szélsőségesnek bélyegzik, és ott képes Magyar Péter arra panaszkodni, hogy a Tiszának milyen sanyarú sorsa volt a kormányváltás előtt itt Magyarországon, amire nincs példa sehol Európában”

– jelezte Németh Balázs.