Vasárnap délután négy órától a budapesti Sándor-palota előtt rendezik meg a Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstrációt. A szimpátiatüntetést korábban támogatásáról biztosította Orbán Viktor – írja a Magyar Nemzet. Magyar Péter bosszúhadjárata veszélybe sodorja a demokratikus intézményrendszert, így az eseményen várnak minden jogkövető magyar polgárt a szervezők.

Vasárnap délután négy órától a budapesti Sándor-palota előtt rendezik meg a Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett, amellyel azt üzenik a résztvevők, hogy tartasnak ki Magyar Péter bosszúhadjáratával szemben (forrás: Facebook/Sulyok Tamás)

Magyar Péter bosszúhadjáratának áldozatai

A demonstráción Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi vezetője, Kurucz Dániel, a Köztér főszerkesztője, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, valamint Skrabski Fruzsina szólal fel. A szervezők célja, hogy kiálljanak azon közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását Magyar Péter korábban szorgalmazta. A fenyegetett hivatalnokok név szerint:

Sulyok Tamás köztársasági elnök,

Varga Zs. András, a Kúria elnöke,

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész,

Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,

Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,

Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,

Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

Szabó László, az esemény szervezője a Magyar Nemzetnek korábban kifejtette: a demonstráció ötlete már akkor megfogalmazódott bennük, amikor Magyar Péter a választás estéjén bejelentette, hogy több állami intézmény vezetőjének és közjogi méltóságnak május 31-ig távoznia kell hivatalából. A szervező hangsúlyozta: