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Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett

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A köztársasági elnököt erőszakkal eltávolítani a hivatalából csak egy diktatúrában lehetséges. Magyar Péterről már a választási kampányban gondolni lehetett, hogy ha hatalomra kerül, nem lesz tekintettel a jogállami korlátokra az akarata érvényesítése során. És lám, már a választás esetéjén meghirdette a bosszúhadjáratát a köztársasági elnök és az állami intézményvezetők ellen. Vasárnap délután minden jogkövető állampolgár kiállhat a jogállami intézmények mellett a Sándor-palota előtt.
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Magyar Péterállami intézményNe féljetekSulyok TamásSándor-palotaközjogi méltóságdiktatúra

Vasárnap délután négy órától a budapesti Sándor-palota előtt rendezik meg a Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstrációt. A szimpátiatüntetést korábban támogatásáról biztosította Orbán Viktorírja a Magyar Nemzet. Magyar Péter bosszúhadjárata veszélybe sodorja a demokratikus intézményrendszert, így az eseményen várnak minden jogkövető magyar polgárt a szervezők.

Magyar Péter
Vasárnap délután négy órától a budapesti Sándor-palota előtt rendezik meg a Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett, amellyel azt üzenik a résztvevők, hogy tartasnak ki Magyar Péter bosszúhadjáratával szemben (forrás: Facebook/Sulyok Tamás)

Magyar Péter bosszúhadjáratának áldozatai

A demonstráción Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi vezetője, Kurucz Dániel, a Köztér főszerkesztője, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, valamint Skrabski Fruzsina szólal fel. A szervezők célja, hogy kiálljanak azon közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását Magyar Péter korábban szorgalmazta. A fenyegetett hivatalnokok név szerint:

  • Sulyok Tamás köztársasági elnök,
  • Varga Zs. András, a Kúria elnöke,
  • Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész,
  • Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,
  • Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
  • Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,
  • Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
  • Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.

Szabó László, az esemény szervezője a Magyar Nemzetnek korábban kifejtette: a demonstráció ötlete már akkor megfogalmazódott bennük, amikor Magyar Péter a választás estéjén bejelentette, hogy több állami intézmény vezetőjének és közjogi méltóságnak május 31-ig távoznia kell hivatalából. A szervező hangsúlyozta:

Mivel ez nem történt meg, a demonstrációval arra szeretnénk biztatni az érintetteket, hogy a jövőben se engedjenek a nyomásnak."

 

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