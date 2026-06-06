Vasárnap délután négy órától a budapesti Sándor-palota előtt rendezik meg a Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett elnevezésű demonstrációt. A szimpátiatüntetést korábban támogatásáról biztosította Orbán Viktor – írja a Magyar Nemzet. Magyar Péter bosszúhadjárata veszélybe sodorja a demokratikus intézményrendszert, így az eseményen várnak minden jogkövető magyar polgárt a szervezők.
Magyar Péter bosszúhadjáratának áldozatai
A demonstráción Teleki Béla, a CitizenGO magyarországi vezetője, Kurucz Dániel, a Köztér főszerkesztője, Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese, valamint Skrabski Fruzsina szólal fel. A szervezők célja, hogy kiálljanak azon közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett, akiknek távozását Magyar Péter korábban szorgalmazta. A fenyegetett hivatalnokok név szerint:
- Sulyok Tamás köztársasági elnök,
- Varga Zs. András, a Kúria elnöke,
- Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész,
- Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke,
- Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke,
- Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke,
- Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal elnöke,
- Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke.
Szabó László, az esemény szervezője a Magyar Nemzetnek korábban kifejtette: a demonstráció ötlete már akkor megfogalmazódott bennük, amikor Magyar Péter a választás estéjén bejelentette, hogy több állami intézmény vezetőjének és közjogi méltóságnak május 31-ig távoznia kell hivatalából. A szervező hangsúlyozta:
Mivel ez nem történt meg, a demonstrációval arra szeretnénk biztatni az érintetteket, hogy a jövőben se engedjenek a nyomásnak."