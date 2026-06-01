Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Kínos

A magyar miniszterelnök azt sem tudja, hogy hívják az országot, amit kormányoz

Liverpool

Megtörte a csendet a Liverpooltól kirúgott Arne Slot: elképesztő, amit üzent

Magyar Péter

Magyar Péter rendőrökkel akarta elhallgattatni az ellene tüntetőket

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Megrökönyödést keltett a miniszterelnök fellépése hétfő reggel a Sándor-palotánál. Magyar Péter a Sulyok Tamás államfővel folytatott rövid találkozója után sajtótájékoztatót tartott, a helyszínen ellentüntetők is megjelentek. A demonstrálók bekiabálására a kormányfő úgy reagált, hogy amit csinálnak, az kimeríti a garázdaság fogalmát, és a rendőri fellépéssel fenyegette meg őket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar PétertüntetőkSulyok TamásSándor-palotasajtótájékoztatónémeth balázsrendőri segítség

Magyar Péter azt követően tartott sajtótájékoztatót, hogy találkozott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, akinek lemondását hetek óta követeli. A Sándor-palota előtt azonban nemcsak újságírók és támogatói jelentek meg, hanem demonstrálók is, akik bekiabálásokkal titakoztak a miniszterelnök politikája ellen.

Magyar Péter
Magyar Péter láthatóan nem viselte jól a sajtótájékoztatón megjelent tüntetők skandálását (Fotó: Balogh Dávid)

Magyar Pétert láthatóan zavarták az ellene skandáló tüntetők, ezért rendőri segítséggel próbálták őket hátrébb szorítani, hogy ne zavarják meg a sajtótájékoztatót. 

A demonstrálók hangjára a miniszterelnök is reagált, amikor odaszúrt nekik:

Köszönjük szépen a színházat!”

Ilyesmi diktatúrában szokás – egyre többen szólalnak fel Sulyok Tamás erőszakos eltávolítása ellen

„Ilyen a tiszás demokrácia!” 

A jelenet azért váltott ki komoly felháborodást, mert sokak szerint különösen visszás, hogy miközben Magyar Péter rendszeresen a demokráciára, a véleményszabadságra és a jogállamiságra hivatkozik, saját politikai ellenfeleinek tiltakozását már kevésbé viseli jól.

Szögezzük le, hogy normális demokráciában olyan nem létezik, hogy erőszakkal eltávolítják a köztársasági elnököt a hivatalából.”

– mutatott rá Németh Balázs, hozzátéve, hogy a Tisza pont erre készül.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!