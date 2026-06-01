Magyar Péter rendőrökkel akarta elhallgattatni az ellene tüntetőket

Magyar Péter azt követően tartott sajtótájékoztatót, hogy találkozott Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, akinek lemondását hetek óta követeli. A Sándor-palota előtt azonban nemcsak újságírók és támogatói jelentek meg, hanem demonstrálók is, akik bekiabálásokkal titakoztak a miniszterelnök politikája ellen.
Magyar Pétert láthatóan zavarták az ellene skandáló tüntetők, ezért rendőri segítséggel próbálták őket hátrébb szorítani, hogy ne zavarják meg a sajtótájékoztatót.
A demonstrálók hangjára a miniszterelnök is reagált, amikor odaszúrt nekik:
Köszönjük szépen a színházat!”
„Ilyen a tiszás demokrácia!”
A jelenet azért váltott ki komoly felháborodást, mert sokak szerint különösen visszás, hogy miközben Magyar Péter rendszeresen a demokráciára, a véleményszabadságra és a jogállamiságra hivatkozik, saját politikai ellenfeleinek tiltakozását már kevésbé viseli jól.
Szögezzük le, hogy normális demokráciában olyan nem létezik, hogy erőszakkal eltávolítják a köztársasági elnököt a hivatalából.”
– mutatott rá Németh Balázs, hozzátéve, hogy a Tisza pont erre készül.