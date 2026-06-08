Három ügy, amelyben továbbra sem hajlandó világosan beszélni Magyar Péter

Migráció, azonos neműek házassága, parlamenti telefonozás – három olyan ügy, amelyben Németh Balázs szerint Magyar Péter nem adott megnyugtató válaszokat az Országgyűlésben. A képviselő úgy látja, a miniszterelnök több kényes kérdésben is nyitva hagyta az ajtót.

Magyar Péter továbbra sem ad egyértelmű választ fontos kérdésekre – hívta fel a figyemet Németh Balázs (Forrás: Facebook/Németh Balázs vagyok)

Három kérdés, zéró válasz

Németh Balázs szerint Magyar Péter nem cáfolta, hogy a Tisza-kormány végrehajtaná az uniós migrációs paktumot. Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a miniszterelnök nem zárta ki az azonos nemű párok házasságának engedélyezését sem. A képviselő harmadik pontként a parlamenti telefonhasználat ügyét említette, amely korábban szintén vitákat váltott ki a közéletben.