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Magyar Péter

Három ügy, amelyben továbbra sem hajlandó világosan beszélni Magyar Péter

1 órája
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A Fidesz frakciószóvivője szerint több fontos ügyben sem adott egyértelmű választ Magyar Péter az Országgyűlés hétfői ülésén. Németh Balázs három olyan témát emelt ki, amelyek szerinte komoly vitákat válthatnak ki a jövőben, és amelyekre továbbra sem nem érkezett egyértelmű válasz.
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Magyar Péterországgyűlésazonos neműek házasságatelefonozásnémeth balázsmigráció

Migráció, azonos neműek házassága, parlamenti telefonozás – három olyan ügy, amelyben Németh Balázs szerint Magyar Péter nem adott megnyugtató válaszokat az Országgyűlésben. A képviselő úgy látja, a miniszterelnök több kényes kérdésben is nyitva hagyta az ajtót.

Magyar Péter
Magyar Péter továbbra sem ad egyértelmű választ fontos kérdésekre – hívta fel a figyemet Németh Balázs (Forrás: Facebook/Németh Balázs vagyok)

Három kérdés, zéró válasz

Németh Balázs szerint Magyar Péter nem cáfolta, hogy a Tisza-kormány végrehajtaná az uniós migrációs paktumot. Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a miniszterelnök nem zárta ki az azonos nemű párok házasságának engedélyezését sem. A képviselő harmadik pontként a parlamenti telefonhasználat ügyét említette, amely korábban szintén vitákat váltott ki a közéletben.

Ezt hozza ránk Magyar Péter a migrációs paktummal

Magyar Péter ezúttal nem beszélt arról, hogy betiltaná a telefonozást az ülésteremben, hiszen miniszterek, államtitkárok, sőt ő maga is nyomogatta bőszen”

 – fogalmazott bejegyzésében. A hétfői parlamenti vita több olyan kérdést is felszínre hozott, amelyek a következő időszak politikai vitáinak középpontjába kerülhetnek. 

 

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