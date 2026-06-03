Németh Balázs keményen nekiment Magyar Péternek

Magyar Péter kormánya már az első hónapban több olyan ügyben is elengedte a korábbi magyar vétókat, amelyek a nemzeti érdekek szempontjából kiemelt jelentőségűek – erről írt közösségi oldalán Németh Balázs.

Van egy ígéret, amelyet az első betűtől az utolsóig teljesít - sőt túlteljesít - Magyar Péter kormánya: nem vétóznak (Fotó: Polyák Attila)

Magyar Péter nem tudott nemet mondani az európai vezetőknek

Sajnos van egy ígéret, amelyet az első betűtől az utolsóig teljesít – sőt túlteljesít – Magyar Péter kormánya: nem vétóznak. Akkor sem, ha a magyar érdek azt kívánná”

– fogalmaz a képviselő.

A nemzeti kormány 2022 óta megakadályozta, hogy uniós forrásokból finanszírozzák Ukrajna hadi kiadásait. Ezt a vétót – a Politico szerint – már feladta Magyar Péter.

Ha így van, akkor nettó hazugság az az állítása, amely szerint Magyarország nem küld pénzt és fegyvert Ukrajnába. Dehogynem! Közvetve a magyar emberek pénzét is ukrán fegyverkezésre költi az EU”

– tette hozzá Németh Balázs.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy ha Magyar Péter rábólint Ukrajna uniós tagságára is, napokon belül elindulhatnak a csatlakozási tárgyalások. Az Orbán-kormány nemcsak a kárpátaljai magyar kisebbség jogai miatt tartott ki a vétó mellett, hanem mert az ukrán csatlakozással együtt a háború is veszélyes közelségbe került volna Magyarországhoz.

Magyar Péter azonban nem tudott – alighanem nem is akart – nemet mondani az ukránbarát európai vezetőknek. Rutte, von der Leyen, Merz, Macron – mind magukhoz rendelték és irányba állították!! A Facebook-kormányfőnek úgyis az a legfontosabb, hogy legyenek közös fotók és friss posztok. Mindennél többet ér a napszemcsis fotó a berlini rendőrségi motoron. Szomorú!!”

– zárja bejegyzését a politikus.