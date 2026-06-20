A Tisza-kormány képviselői mégsem nyújtják be jövő héten a parlamentnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot, hanem előtte rövid társadalmi egyeztetésre bocsátják a jogszabálytervezetet – erről beszélt az RTL-nek Magyar Péter, hívta fel a figyelmet a Telex. A miniszterelnök azt állította, nagyon sok észrevételt kaptak a javaslatra, ami csak a társadalmi egyeztetés után kerül a parlament elé. Mint mondta, reményei szerint szeptember elején már fel tud majd állni a hivatal.

Magyar Péter miniszterelnök elmondta, hogy társadalmi egyeztetés lesz a Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállításáról (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

Emlékezetes, Magyar Péter arról írt szerdán közösségi oldalán, hogy már jövő héten beterjesztik az Országgyűlésnek hivatalról szóló jogszabályokat. Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig közölte, hogy jövő hét hétfőre és keddre is, azaz június 22-re és 23-ra is rendkívüli parlamenti ülés összehívását indítványozta. A miniszter hét olyan törvényjavaslatot sorolt fel, amelyek módosításáról szavazni kell a kormány szerint ahhoz, hogy Magyarország európai uniós forrásokhoz való hozzáférése biztosított legyen. A felsorolt törvényjavaslatok között szerepel