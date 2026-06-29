Magyar Péter ismét Orbán Viktorra mutogat: súlyos állításokat tett az előző kormányról

Magyar Péter hétfőn a Facebook-oldalán közzétett videójában arról beszélt, hogy a hétvégén háromnapos informális kormányülést tartottak Pilisszentkereszten, ahol az ország következő éveit meghatározó stratégiai kérdéseket tekintették át. A miniszterelnök szerint az átadás-átvétel után rendkívül rossz állapotban találták az ország pénzügyi helyzetét és több más területet is.

Magyar Péter továbbra is az Orbán-kormányt támadja (Fotó: MEDIAWORKS / Origo)

Magyar Péter szerint Magyarország megmentésre szorul

Reggeltől estig azon dolgoztunk, hogy felmérjük az Orbán-kormány által az országra hagyott kárt, és hogy ebből a borzalmas start pozícióból Magyarországot ne egyszerűen megmentsük, hanem végre valódi fejlődési pályára állítsuk”

– fogalmazott.

A kormányfő azt mondta, a kabinet áttekintette a gazdaság újraindításának feltételeit, a kiemelt beruházások helyzetét, az átvilágítások első eredményeit, a közmédia működését, a külpolitikai feladatokat, az illegális migráció, a nemzetbiztonság és a költségvetés kérdéseit, valamint a minisztériumok működését is. Kijelentette, hogy az átadás-átvétel után drámaian rossz állapotban találták a magyar költségvetést.

Állítása szerint a nyilvánosság előtt korábban ismertetett 3,7, majd 5 százalékos költségvetési hiány helyett a kormányzati apparátus már 6,8 százalékos hiánnyal számolt, míg az átvilágítás alapján a 2026-os hiány az uniós források nélkül meghaladta volna a 8 százalékot, azokkal együtt pedig 7 százalék felett lehet. Hozzátette, hogy ez több ezer milliárd forintos hiányt jelent.

A miniszterelnök azt állította, hogy Orbán Viktor ugyanúgy „hazudott és trükközött a számokkal”, mint korábban Gyurcsány Ferenc, valamint úgy fogalmazott, hogy a Fidesz a költségvetés terheit a következő kormányra hagyta.

Magyar Péter szerint az infrastruktúra állapotával kapcsolatban is súlyos problémákat örököltek. Példaként említette, hogy tájékoztatása szerint 91 magyar híd van kritikus állapotban, és a közúti, valamint a vasúti infrastruktúra is jelentős felújításra szorul.

A videóban kitért a közérdekű vagyonkezelő alapítványokra is. Felszólította az augusztus 31-ig megszüntetésre kerülő alapítványok kuratóriumait, hogy tartózkodjanak minden olyan döntéstől, amely az állami vagyon értékét, összetételét vagy tulajdonjogát érinti. A miniszterelnök úgy fogalmazott: