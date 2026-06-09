Magyar Péter napirend előtt, alatt és után is abszolút filmszínházat játszik

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az Országgyűlés keddi ülésnapja. A miniszterelnök nem meglepő módon ismét csak az elmúlt tizenhat évvel tud foglalkozni. Emellett beszámolt a Tisza Párt két legújabb látszatintézkedéséről, ám a migrációs paktumról egy szót sem ejtett – írta a Magyar Nemzet kedden.
A lap hozzátette, Magyar Péter tovább folytatja az abszolút filmszínházat az Országgyűlésben, ugyanis
megünnepeltette magát, hogy május 9-én, vagyis egy hónapja ült össze a tiszás többségű új parlament.
A keddi ülésnapon a miniszterelnök – részleteiben nem kifejtve – arra tett ígéretet, hogy visszaadják a szuverenitás szó valódi jelentését, felszólalásával és ezzel a kijelentésével kapcsolatban a frakcióvezetők így vélekedtek:
Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője jelezte, hogy támogatják a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, azonban kiemelte, hogy
a Magyar Péter politikai felemelkedését támogató Partizán külföldi támogatást kapott, az RTL külföldi tulajdonban van, míg a 444 kapcsán Soros Györgyről és a szuverenitásba történő beavatkozásról beszélt.
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője elmondta, Magyar Péter 14 évig hallgatott,
Csak akkor szólalt meg, amikor elfogytak az állások, amelyeket be tudott tölteni a rendszerben.”
A politikus szerint a szuverenitás fontos része, hogy kikkel élünk együtt, aminek fontos része a migrációs paktum. Szerinte Magyar Péter egy szójátékot játszik, ugyanis
azt mondja, illegális bevándorlók nem jönnek Magyarországra, de a paktum lényege, hogy aki a hatálya alá esik, az onnantól nem illegális, hanem legális bevándorló."
Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti vezetője hengsúlyozta, igazán csak most lenne szükség a hivatalra, amikor olyan döntések születnek, mint hogy csatlakozzunk az európai Ügyészséghez, ami súlyos szuverenitásoi problémákat vethet fel.
A frakcióvezető fontosnak tartotta megjegyezni, hogy
Ha migrációs válsághelyzet van, a paktum Magyarországot arra kötelezi, hogy engedjen be migránsokat."
A szuverenitásvédelmi harcban ne csak a hivatalt szüntessék meg, hanem tegyenek nyilatkozatot arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot”
Magyar Péter országgyűlési felszólalásáról Németh Balázsnak is megvolt a véleménye
Németh Balázs, a fidesz frakciószóvivője Magyar Péter keddi napirendi előtti felszólalásával kapcsolatban csak annyit tett hozzá:
Szégyen!”