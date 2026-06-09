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Súlyos belső lázadás: saját emberei fordultak a miniszterelnök ellen

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országgyűlés

Magyar Péter napirend előtt, alatt és után is abszolút filmszínházat játszik

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A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az Országgyűlés keddi ülésnapja. Magyar Péter tovább folytatja az abszolút filmszínházat az Országgyűlésben, ugyanis megünnepeltette magát, hogy május 9-én, vagyis egy hónapja ült össze a tiszás többségű új parlament. Szuverenitás kérdésben továbbment, már nem csak egy kis szuverenitásról szeretne lemondani.
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országgyűlésminiszterelnökMagyar Péter

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az Országgyűlés keddi ülésnapja. A miniszterelnök nem meglepő módon ismét csak az elmúlt tizenhat évvel tud foglalkozni. Emellett beszámolt a Tisza Párt két legújabb látszatintézkedéséről, ám a migrációs paktumról egy szót sem ejtett – írta a Magyar Nemzet kedden.

Magyar Péter a Parlamentben, parlamenti ülés, Országgyűlés, parlamentiülés, Az országgyűlé plenáris ülése, Azországgyűléplenárisülése, 2026.06.08.
Magyar Péter a Parlamentben
Fotó: Polyák Attila

A lap hozzátette, Magyar Péter tovább folytatja az abszolút filmszínházat az Országgyűlésben, ugyanis

megünnepeltette magát, hogy május 9-én, vagyis egy hónapja ült össze a tiszás többségű új parlament.

Az Országgyűlés keddi ülésén is lemondhatunk egy kis szuverenitásról

A keddi ülésnapon a miniszterelnök – részleteiben nem kifejtve – arra tett ígéretet, hogy visszaadják a szuverenitás szó valódi jelentését, felszólalásával és ezzel a kijelentésével kapcsolatban a frakcióvezetők így vélekedtek:

Toroczkai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője jelezte, hogy támogatják a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, azonban kiemelte, hogy

a Magyar Péter politikai felemelkedését támogató Partizán külföldi támogatást kapott, az RTL külföldi tulajdonban van, míg a 444 kapcsán Soros Györgyről és a szuverenitásba történő beavatkozásról beszélt.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője elmondta, Magyar Péter 14 évig hallgatott,

Csak akkor szólalt meg, amikor elfogytak az állások, amelyeket be tudott tölteni a rendszerben.”

A politikus szerint a szuverenitás fontos része, hogy kikkel élünk együtt, aminek fontos része a migrációs paktum. Szerinte Magyar Péter egy szójátékot játszik, ugyanis

azt mondja, illegális bevándorlók nem jönnek Magyarországra, de a paktum lényege, hogy aki a hatálya alá esik, az onnantól nem illegális, hanem legális bevándorló."

Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti vezetője hengsúlyozta, igazán csak most lenne szükség a hivatalra, amikor olyan döntések születnek, mint hogy csatlakozzunk az európai Ügyészséghez, ami súlyos szuverenitásoi problémákat vethet fel.

A frakcióvezető fontosnak tartotta megjegyezni, hogy

Ha migrációs válsághelyzet van, a paktum Magyarországot arra kötelezi, hogy engedjen be migránsokat."

A szuverenitásvédelmi harcban ne csak a hivatalt szüntessék meg, hanem tegyenek nyilatkozatot arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot”

Magyar Péter országgyűlési felszólalásáról Németh Balázsnak is megvolt a véleménye

Németh Balázs, a fidesz frakciószóvivője Magyar Péter keddi napirendi előtti felszólalásával kapcsolatban csak annyit tett hozzá:

Szégyen!”

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