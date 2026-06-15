Magyar Péter újra hergel az Országgyűlésben, terítéken a lex Orbán – kövesse nálunk élőben!

Újabb kétnapos ülés veszi kezdetét hétfőn délután a parlamentben. Az Országgyűlés – a kormánypárt ígérete szerint – törvényhozási cunamira készül, olyan fontos kérdéseket próbálnak meg tisztázni, mint az Alaptörvény módosításának ügye, amelyben a „lex Orbán” kapcsán felvetődik a visszamenőleges hatályú törvénymódosítás problémája. Magyar Péter ismét felszólal napirend előtt, mondandóját élő cikkünkben és a Hír TV közvetítésében is követheti.

Magyar Péter napirend előtti felszólalása az Országgyűlésben, 2026. jűnius 15-én.

Fotó: Polyák Attila

Az Országgyűlés szavaz a lex Orbánról, az Alaptörvény módosításáról

A Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora és volt igazságügyiminiszter-jelöltje, valamint Hantosi István Tisza párti képviselők által benyújtott javaslat nagy vitát kavart, ugyanis a tiszás többségű országgyűlés visszamenőleges hatállyal és lényegében Orbán Viktor személyére szabottan készül elfogadtatni a miniszterelnöki ciklusok 8 éves korlátozását.

Magyar Péter napirend előtti felszólalásában a vitnyédi menekülttábor ügyében elmondta, egy kormányülés jegyzőkönyvére hivatkozva, hogy akár meg is lehetett volna építeni az objektumot.

A miniszterelnök azzal vádolta meg az előző kormányt, hogy titokban menekülttábort akar építeni. Erre vonatkozóan tényszerűen bizonyítékot egyelőre nem mutatott be Magyar.

A vádaskodások – miszerint az adófizetők pénzét égették el az előző kormány munkája során – azzal folytatódtak, hogy az előző kormány azzal akarta elsunnyogni az építést, hogy nyári tábort építenek. Az ellenzék rakciójára még várni kell, így egyelőre csak Magyar Péter vádaskodását ismerhettük meg, ami érdemben további tartalommal nem szolgál.

Ismét név szerint támadott meg több ellenzéki politikust Magyar, Gulyás Gergely, Gyopáros Alpár, Vitályos Eszter, de a még jelen nem lévő egykori kormánytagok is támadás alatt állnak, aminek az a lényege, hogy az Orbán-kormány migránstábort kezdett el építeni és azt kommunikálta, hogy ez nem is így van.

Várjuk a megtámadott ellenzéki képviselők válaszait.

Továbbra is kampány-üzemmódban ragadt Magyar Péter

Magyar Péter szerint azért nincs most migránstábor Vitnyéden, mert az előző kormány meg akarta építeni, de lebukott. Sőt, odáig jutott a miniszterelnök a dokumentumok értelmezésében, hogy az előző kormány már határidő előtt akarta a migrációs paktumot alkalmazni. egyre nagyobb derültséget kelt Magyar napirend előtti felszólalása, többen is tiltakozásukat fejezték ki, egyelőre felszólalás híján, csak metakommunikációs eszközökkel.