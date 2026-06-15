Magyar Péter újra hergel az Országgyűlésben, terítéken a lex Orbán – kövesse nálunk élőben!

Újabb kétnapos ülés veszi kezdetét hétfőn délután a parlamentben. Az Országgyűlés – a kormánypárt ígérete szerint – törvényhozási cunamira készül, olyan fontos kérdéseket próbálnak meg tisztázni, mint az Alaptörvény módosításának ügye, amelyben a „lex Orbán” kapcsán felvetődik a visszamenőleges hatályú törvénymódosítás problémája. Magyar Péter ismét felszólal napirend előtt, mondandóját élő cikkünkben és a Hír TV közvetítésében is követheti.
Az Országgyűlés szavaz a lex Orbánról, az Alaptörvény módosításáról
A Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora és volt igazságügyiminiszter-jelöltje, valamint Hantosi István Tisza párti képviselők által benyújtott javaslat nagy vitát kavart, ugyanis a tiszás többségű országgyűlés visszamenőleges hatállyal és lényegében Orbán Viktor személyére szabottan készül elfogadtatni a miniszterelnöki ciklusok 8 éves korlátozását.
Magyar Péter napirend előtti felszólalásában a vitnyédi menekülttábor ügyében elmondta, egy kormányülés jegyzőkönyvére hivatkozva, hogy akár meg is lehetett volna építeni az objektumot.
A miniszterelnök azzal vádolta meg az előző kormányt, hogy titokban menekülttábort akar építeni. Erre vonatkozóan tényszerűen bizonyítékot egyelőre nem mutatott be Magyar.
A vádaskodások – miszerint az adófizetők pénzét égették el az előző kormány munkája során – azzal folytatódtak, hogy az előző kormány azzal akarta elsunnyogni az építést, hogy nyári tábort építenek. Az ellenzék rakciójára még várni kell, így egyelőre csak Magyar Péter vádaskodását ismerhettük meg, ami érdemben további tartalommal nem szolgál.
Ismét név szerint támadott meg több ellenzéki politikust Magyar, Gulyás Gergely, Gyopáros Alpár, Vitályos Eszter, de a még jelen nem lévő egykori kormánytagok is támadás alatt állnak, aminek az a lényege, hogy az Orbán-kormány migránstábort kezdett el építeni és azt kommunikálta, hogy ez nem is így van.
Várjuk a megtámadott ellenzéki képviselők válaszait.
Továbbra is kampány-üzemmódban ragadt Magyar Péter
Magyar Péter szerint azért nincs most migránstábor Vitnyéden, mert az előző kormány meg akarta építeni, de lebukott. Sőt, odáig jutott a miniszterelnök a dokumentumok értelmezésében, hogy az előző kormány már határidő előtt akarta a migrációs paktumot alkalmazni. egyre nagyobb derültséget kelt Magyar napirend előtti felszólalása, többen is tiltakozásukat fejezték ki, egyelőre felszólalás híján, csak metakommunikációs eszközökkel.
Az ellenzéki képviselők reagáltak Magyar Péter vádjaira
Toroczkai László azzal kezdte napirend előtti felszólalását, hogy a Mi Hazánk Mozgalom akadályozta meg a vitnyédi menekülttábor létesítését, majd arra tért ki, hogy
Magyar Péternek arról kellene beszélnie most már, hogy mit kívánnak tenni a migrációs paktummal, arról még sohasem beszélt a miniszterelnök, hogy együtt kell-e élnünk a határon áttörő – így bűncselekményt elkövető – migránsokkal.
Másrészt a frakcióvezető arról kérdezte Magyar Pétert, hogy
Konkrét választ adjanak arra a kérdésre, hogy mit tesznek azokkal a migránsokkal, akik bejutnak az ország területére?"
Rétvári Bence napirend előtt elmondta, hogy
a miniszterelnök el-márkizaypéteresedett azzal, hogy a Fidesz-KDNP-t vádolja."
Az előző kormány visszautasította a migrációs paktumot, ezért van kerítés is. Elmondta a miniszterelnöknek, hogy veszélyes dolog belépni ebbe a paktumba, az előző kormány a határnál visszafordította a migránsokat, most pedig a szemünk előtt zajlik az, hogy Magyarország végrehajtja a migrációs paktumot.
A frakcióvezető szerint Magyar Péter azért vádaskodik, mert végre akarja hajtani a migrációs paktumot – ahogyan szerinte a miniszterelnök ezt már „elkotyogta" korábban.
Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője felszólalásában elmondta,
az előző kormány a határokat lezárta, a menekülttáborokat bezárta.
Szerinte Magyar Péter szószegéssel vádolta a kormányt, ez azonban nem igaz, a frakcióvezető hangsúlyozta, hogy
most szeptembertől Vitnyéden iskolai oktatás fog folyni."
Azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter úgy idézte fel a kormányülés jegyzőkönyvét, hogy Magyarország hamarabb is bevezette volna a paktumot, Gulyás elmondta,
ez valótlan, egyedül a tranzitzónák kialakításával értett egyet a kormány, mivel azt pontosan magyar példa alapján akarja az EU kialkíttatni.
Gulyás megkérdezte a miniszterelnököt, hogy a terelés helyett inkább azokra adjon konkrét választ, hogy
- Megszavazzák a migrációs paktum elutasítását?
- Folytatják a pert, amelyet ezzel kapcsolatban Magyarország visz?
- Fenntarják azt a gyakorlatot, hogy a magyar jogszabályokat alkalmazzák?
Magyar Péter viszontválaszából újdonságot nem tudhattak meg a közvetítést követők, újabb vádaskodások és a hergelés folytatódott, a neki feltett kérdésekre, hogy
mi a terve a migrációs paktum végrehajtásával kapcsolatban, Magyar Péter érdemben nem válaszolt, annyit mondott, hogy „ebben a formájában nem hajtják végre."
Azzal kapcsolatban, hogy beengedik-e itteni eljárásra a migránsokat, Magyar azt mondta, ezt nem fogják megengedni.
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