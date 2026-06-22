Mutatjuk a mai parlamenti menetrendet: Magyar Péter felszólalásával indul a rendkívüli ülés

Rendkívüli ülést tart hétfőtől az Országgyűlés, ahol több jelentős törvényjavaslat és módosítás kerül napirendre. A parlamenti menetrend szerint Magyar Péter miniszterelnök 13 órakor napirend előtti felszólalással nyitja meg a plenáris ülést.

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalása az Országgyűlés ülésén 2026. június 8-án (Fotó: Polyák Attila)

(Fotó: Polyák Attila)

Magyar Péter felszólalásával kezdődik a parlamenti ülés

A parlamenti honlapon közzétett napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik a miniszterelnök felszólalásával, amelyet a frakciók képviselőinek napirend előtti hozzászólásai követnek. A képviselők ezt követően egy órán keresztül interpellálhatják a kormány tagjait, majd az azonnali kérdések és válaszok órája, illetve a kérdések blokkja következik.

A parlament több fontos előterjesztést is tárgyal a rendkívüli ülésen. Napirenden szerepel a Tisza Párt képviselői által benyújtott törvényjavaslat, amely szigorúbb szabályokat vezetne be az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkájának akadályozásával szemben.

A képviselők tárgyalják továbbá a politikai reklámokat és a plakátelhelyezést érintő módosításokat, valamint egyes beruházási szabályok megváltoztatását célzó előterjesztést is.

A napirend egyik legfontosabb pontja a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslat. Az előterjesztés célja a magyar demokratikus nyilvánosság erősítése, a vélemény- és sajtószabadság kiteljesítése, valamint az információkhoz való hozzáférés javítása. A tervek szerint létrejön a Magyar Rádió és Televízió nonprofit részvénytársaság, miközben ismét önálló intézményként működne a Magyar Távirati Iroda.

Ismét tárgyalják az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat is. Az előterjesztés szigorítaná a vagyonnyilatkozati szabályokat, bővítené az Integritás Hatóság hatásköreit, valamint több korrupcióellenes intézkedést vezetne be annak érdekében, hogy Magyarország teljesítse az Európai Unió által elvárt feltételeket.

A hétfői parlamenti ülésen várhatóan ismét szóba kerül az április óta tartó politikai konfliktus is, amelynek középpontjában Sulyok Tamás köztársasági elnök áll. Magyar Péter korábban többször is jelezte, hogy el kívánja mozdítani az államfőt tisztségéből, és ennek érdekében politikai, illetve jogi lehetőségeket is vizsgál.

A kérdés az elmúlt hónapokban a kormánypártok és az ellenzék egyik legélesebb vitájává vált. A napokban Sulyok Tamás a brüsszeli Politico lapnak úgy nyilatkozott: akár jogi eszközökkel is, de ellenáll Magyar Péter politikai nyomásának.

A rendkívüli ülés utolsó napirendi pontjaként a képviselők a sürgős és kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály-módosításról is tárgyalnak.