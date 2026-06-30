Trógerezés és kiabálás a parlamentben: Magyar Péter megint képtelen volt uralkodni magán

Magyar Péter újabb heves szóváltásba keveredett az Országgyűlésben, miután Panyi Miklós fideszes képviselő a tavaly decemberben, egy 11 éves kisfiúval készített interjú körülményeiről kérdezte. A vita során a miniszterelnök kiabált, személyeskedő kijelentéseket tett, majd a későbbiekben Hegedűs Barbarával is vállalhatatlan stílusban beszélt.

Magyar Péter vállalhatatlanul viselkedett a Parlamentben (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar Péter: „Ön egy hazug, embertelen tróger!”

Panyi Miklós napirend előtti felszólalásában azt mondta, választ várnak arra, hogy tavaly decemberben Magyar Péter és Bódis Kriszta milyen körülmények között készített interjút egy 11 éves kisfiúval. A fideszes politikus azt állította, hogy a gyermek gyámjának engedélye nélkül nem lehetett volna pártpolitikai célú interjút készíteni, ezért az ügyben súlyos kérdések merülnek fel. Azt is kifogásolta, hogy Magyar Péter korábbi magyarázata szerint egy tiszás aktivista házaspár véletlenül találta meg a gyermeket Budapesten. A képviselő szerint azonban az aktivisták Tarnazsadányhoz kötődnek, ezért több kérdés is tisztázásra szorul.

A felszólalásra válaszolva Magyar Péter nem adott egyenes választ vagy magyarázatot, hanem személyeskedő hangnemben bírálta a fideszes politikust.

Elintézhetném ezt a szégyent azzal is, amit ön művelt, hogy ön egy hazug tróger. Kiegészíthetném arra is, hogy ön egy hazug, embertelen tróger. Az ön által előadott mese egy hazugság

– fogalmazott a miniszterelnök.

A vita ezt követően sem csillapodott. Panyi Miklós személyes érintettségre hivatkozva ismét szót kért, és arra szólította fel a miniszterelnököt, hogy a sértegetések helyett válaszoljon az elhangzott kérdésekre, ez azonban nem történt meg.

A parlamentben már az előző napon is szóba került ugyanaz az ügy.

Hegedűs Barbara fideszes képviselő interpellációjában arról beszélt, hogy állítása szerint a Tisza politikusai egy kiszolgáltatott helyzetben lévő, Szolnokról elszökött 11 éves fiút vontak be politikai kampányba a törvényes gyám tudta és beleegyezése nélkül. A képviselő emlékeztetett arra is, hogy a gyermek gyámja feljelentést tett, az ügy pedig az ügyészséghez került.

Minderre nem a családügyi és szociális miniszter válaszolt, hanem Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, hogy a gyermek éveken át az utcán élt, mert elszökött az őt bántalmazó környezetből, és állítása szerint egy önkéntesük talált rá, majd egy rendezvényükre vitte.

A parlamenti vita ezt követően tovább éleződött. Egy Pócs János által közzétett videó tanúsága szerint Magyar Péter a mikrofonon kívül is odaszólt a kormánypárti padsorok felé, majd amikor észrevette, hogy rögzítik, kiabálni kezdett.

Hegedűs Barbara ezt követően személyes érintettség címén kért szót. A fideszes politikus azt mondta, hogy Magyar Péter nőként és anyaként is megalázta őt, amikor mikrofon nélkül azt kiabálta felé:

Milyen anya vagy te?”

Hegedűs Barbara felszólalásában a Tisza női képviselőihez is fordult. Azt kérdezte tőlük, meddig tartják elfogadhatónak ezt a hangnemet, és meddig tűrik el a miniszterelnök viselkedését az Országgyűlésben.

Köszönöm, hogy Forsthoffer Ágnes sem bírta már ezt a stílust és elvette a szót Magyar Pétertől!

– tette hozzá a képviselő közösségi oldalán.