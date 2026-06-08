Újabb csörte az Országgyűlésben, Magyar Péter is felszólal – kövesse nálunk élőben!

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az Országgyűlés hétfői ülése. A politikus felszólalásában gyermekvédelmi kérdésekről beszélt, kiemelve néhány tragikus esetet az elmúlt évekből, és ezekért az előző kormányra próbálta hárítani a felelősséget.
A miniszterelnök azt mondta, nem akarják az elmúlt évek ügyeit elfelejteni. A politikus azt állítja, a dolgozók lehetetlen körülények között kellett, hogy végezzék a munkájukat. Az, hogy nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy aktáit, az csak az első lépés volt szerinte. Szakmai kérdéseket is meg kell majd válaszolni.
Több gyermekvédelmi vezetőt menesztettek
Magyar Péter jelezte, hogy ma már több olyan gyermek van a rendszerben, aki örökbefogadásra vár, mint aki szeretne örökbe fogadni.
A kormányfő hangsúlyozta: „Elhanyagolt, túlterhelt, megalázott és traumatizált rendszer, amelyben a gyermekek félnek, a szakemberek kimerültek, az intézmények túlzsúfoltak. Világossá vált az is, hogy a bántalmazások kivizsgálása sok esetben nem volt megfelelő, hatékony, gyors, következetes, és gyakran nem a gyermekek érdekeit helyezte az első helyre.”
Magyar Péter bejelentette, a kormány miniszteri biztost nevez ki a gyermekbántalmazási ügyek feltárására. Elmondta, hogy a szociális és családügyi miniszter ma több gyermekvédelmi vezetőt menesztett:
- Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet,
- Kopp Mária Intézet,
- Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság,
- Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,
- valamint az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat.
Egymilliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap felállításáról is dönt a parlament. Miniszteri biztost neveznek ki, hogy feltárja az elmúlt évek visszaéléseit, és biztosítsa, hogy „többé egyetlen magyar gyermek segítségkiáltása sem vesszen el”.
Mit kezdenek a migrációval? Elvették a szót
Toroczkai László a miniszterelnök szavaira reagálva elmondta, gyermekvédelemben mindenben számíthatjak a Mi Hazánk Mozgalomra. Arra azonban felhíva a politikus figyelmét, hogy a családi pótlék megemelése jó dolog, de ha nem ellenőrzik, hogy a gyerekekre fordítják-e, akkor nem fog jó helyre kerülni. Szerinte a vizsgálóbizottságnak Kaleta Gábor, és Lakatos Márk ügyeit is ki kell majd vizsgálni, hogy felszámolják a pedofilhálózatot. A politikus a migrációs paktumról szólva meghívta Ásotthalomra Magyar Pétert, hogy megmutassa hány helyen vágták át a kerítést a migránsok.
Hallom, hogyan beszélnek mellé. Ön arról beszélt, hogy nem kell majd átvenni migránsokat, fizethetünk is, vagy személyi hozzájárulást tehetünk. Az a helyzet, hogy mi egy frontország vagyunk. A legnagyobb nyomás Ásotthalom településre vetődött az Európai Unió szárazföldi határszakaszán. Ez megint bekövetkezik a migrációs paktum miatt, mert ez egy meghívólevél
– vélekedett a politikus
Jelenleg visszatolják Szerbiába a migránsokat, a Paktum értelmében azonban itt kell majd őket tartani Magyarországon. Forsthoffer Ágnes elvette a szót a frakcióvezetőtől, majd a házelnök jelezte, hogy csak a gyermekvédelem ügyében lehet hozzászólni a miniszterelnök beszédéhez.
Jelentősen emelkedett a börtönben lévő pedofil bűnelkövetők száma
Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője felszólalásában hangsúlyozta: a gyermekvédelemben a megelőzés a legfontosabb, vagyis az, hogy minél erősebb családok működjenek, és a gyermekeket elsősorban a saját szüleik neveljék fel. Hozzátette, ha ez nem lehetséges, akkor a gyermekeknek minél hamarabb örökbefogadó családhoz kell kerülniük.
A politikus emlékeztetett arra a korábban elfogadott szabályra, amely lehetővé teszi, hogy azokat a csecsemőket, akiket szüleik hat héten keresztül nem keresnek a kórházban, gyorsított eljárásban örökbe lehessen adni.
Rétvári Bence kiemelte, hogy az elmúlt tizenhat évben jelentősen nőttek a gyermekvédelemre fordított források: míg 2010-ben 18 milliárd forint állt rendelkezésre erre a célra, addig idén már 129 milliárd forint. Hangsúlyozta, hogy támogatni fognak minden olyan javaslatot, amely tovább növeli a gyermekvédelemre fordítható összegeket.
Magyar Péter vádbeszédet tartott
A KDNP frakcióvezetője arra is felhívta a figyelmet, hogy jelentősen emelkedett a börtönben lévő pedofil bűnelkövetők száma, emellett létrejött a pedofil-nyilvántartás is.
Fontos eredménynek nevezte továbbá, hogy nőtt a nevelőszülők támogatása, a díjazásukat ugyanis az elmúlt években a többszörösére emelték.
Kiemelte azt is, hogy radikálisan emelkedett a pedofil bűnelkövetők száma a börtönökben, emellett létrehozták a pedofilnyilvántartást is. Rétvári Bence azt is fontosnak tartja, hogy minél több nevelőszülő legyen, a díjazást a többszörösére emelték.
A felszólalás utolsó mondata előtt Forsthoffer Ágnes elvette a szót a KDNP frakcióvezetőjétől is.
Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter ahelyett, hogy a gyermekvédelem kiemelkedően fontos ügyét tárta volna fel, inkább egy vádbeszédet tartott.
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Szavaz a parlament
A parlament mai ülésén a döntéshozatalok során megválaszthatja az Országgyűlés a Tisza-frakció által kezdeményezett öt vizsgálóbizottságból négynek a vezetőit, tagjait. Szavaznak a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, illetve a kegyelmi botrány felelőseit, továbbá a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság tagjairól és tisztségviselőiről.
Tárgyalják, majd szavaznak is a képviselők az Országgyűlésről szóló törvény és az azzal összefüggő egyes törvények költségcsökkentéssel kapcsolatos módosításáról.
A Tisza Párt frakcióvezetője, Bujdosó Andrea és Kalázdi-Kerekes Kinga által benyújtott előterjesztés az országgyűlési képviselői tiszteletdíjak, juttatások, támogatás, valamint az országgyűlési képviselőcsoportoknak járó költségvetési források jelentős csökkentését javasolja. Ennek alapján a képviselők tiszteletdíja 40 százalékkal csökkenhet.