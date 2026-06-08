Újabb csörte az Országgyűlésben, Magyar Péter is felszólal – kövesse nálunk élőben!

Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött az Országgyűlés hétfői ülése. A politikus felszólalásában gyermekvédelmi kérdésekről beszélt, kiemelve néhány tragikus esetet az elmúlt évekből, és ezekért az előző kormányra próbálta hárítani a felelősséget.

Magyar Péter vádbeszédet tartott, több frakcióvezetőtől is elvették a szót Fotó: Polyák Attila

A miniszterelnök azt mondta, nem akarják az elmúlt évek ügyeit elfelejteni. A politikus azt állítja, a dolgozók lehetetlen körülények között kellett, hogy végezzék a munkájukat. Az, hogy nyilvánosságra hozzák a kegyelmi ügy aktáit, az csak az első lépés volt szerinte. Szakmai kérdéseket is meg kell majd válaszolni.

Több gyermekvédelmi vezetőt menesztettek

Magyar Péter jelezte, hogy ma már több olyan gyermek van a rendszerben, aki örökbefogadásra vár, mint aki szeretne örökbe fogadni.

A kormányfő hangsúlyozta: „Elhanyagolt, túlterhelt, megalázott és traumatizált rendszer, amelyben a gyermekek félnek, a szakemberek kimerültek, az intézmények túlzsúfoltak. Világossá vált az is, hogy a bántalmazások kivizsgálása sok esetben nem volt megfelelő, hatékony, gyors, következetes, és gyakran nem a gyermekek érdekeit helyezte az első helyre.”

Magyar Péter bejelentette, a kormány miniszteri biztost nevez ki a gyermekbántalmazási ügyek feltárására. Elmondta, hogy a szociális és családügyi miniszter ma több gyermekvédelmi vezetőt menesztett:

Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet,

Kopp Mária Intézet,

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság,

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság,

valamint az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat.

Egymilliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap felállításáról is dönt a parlament. Miniszteri biztost neveznek ki, hogy feltárja az elmúlt évek visszaéléseit, és biztosítsa, hogy „többé egyetlen magyar gyermek segítségkiáltása sem vesszen el”.

Mit kezdenek a migrációval? Elvették a szót

Toroczkai László a miniszterelnök szavaira reagálva elmondta, gyermekvédelemben mindenben számíthatjak a Mi Hazánk Mozgalomra. Arra azonban felhíva a politikus figyelmét, hogy a családi pótlék megemelése jó dolog, de ha nem ellenőrzik, hogy a gyerekekre fordítják-e, akkor nem fog jó helyre kerülni. Szerinte a vizsgálóbizottságnak Kaleta Gábor, és Lakatos Márk ügyeit is ki kell majd vizsgálni, hogy felszámolják a pedofilhálózatot. A politikus a migrációs paktumról szólva meghívta Ásotthalomra Magyar Pétert, hogy megmutassa hány helyen vágták át a kerítést a migránsok.

Hallom, hogyan beszélnek mellé. Ön arról beszélt, hogy nem kell majd átvenni migránsokat, fizethetünk is, vagy személyi hozzájárulást tehetünk. Az a helyzet, hogy mi egy frontország vagyunk. A legnagyobb nyomás Ásotthalom településre vetődött az Európai Unió szárazföldi határszakaszán. Ez megint bekövetkezik a migrációs paktum miatt, mert ez egy meghívólevél

– vélekedett a politikus