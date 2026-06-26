Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Magyar Péter

Magyar Péter: Nagy a támogatása, hogy korlátozzák a parlamenti képviselőség maximális időtartamát

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az alaptörvény 17. módosításához beérkezett tízezer észrevétel 95 százaléka támogatja, hogy korlátozzák az országgyűlési képviselőség maximális időtartamát – közölte Magyar Péter pénteki Facebook-bejegyzésében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péteralaptörvénytiszakormányfő

A kormányfő egyúttal felhívta a figyelmet, hogy a témában szombatig lehet véleményt küldeni, a törvényjavaslat a www.egyeztetes.kormany.hu oldalon véleményezhető. 

Magyar Péter Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto
Magyar Péter Fotó: BALINT SZENTGALLAY / NurPhoto

Magyar Péter egy másik posztjában - 2024-es kampányfelvételekkel - arra emlékeztetett, hogy a korlátozásról már korábban is beszélt, nem árult zsákbamacskát, és pártja azt valósítja meg, amire felhatalmazást kapott.

Jó lenne, ha a magukat elemzőnek, politikusnak vagy újságírónak nevezők felhagynának azzal a hazugsággal, hogy ez nem szerepelt a Tisza programjában!

– fogalmazott a kormányfő.

Az alaptörvény-módosítás értelmében egy országgyűlési képviselő legfeljebb 12 évig töltheti be a tisztséget. Az előterjesztők a korlátozást azzal indokolják, hogy „ez erősíti a demokratikus megújulást, és korlátozza a hatalom bebetonozódását” – emlékeztetett az MTI.

Alkotmányjogász a Tisza tervéről: Egész Európában nincs példa ilyenre

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!