Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Magyar Péter

Ilyen egy tökéletes alibi – Magyar Péter három napra vidékre vitte a kormányt a Pride miatt

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A miniszterelnök annyira megijedt a Pride-tól, hogy az egész kormányt három napra elvitte vidékre – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Rétvári Bence. A KDNP frakcióvezetője szerint Magyar Péter a Tisza kihelyezett kormányülését használta alibinek arra, hogy még véletlen se ossza meg pártja szavazótáborát azzal, hogy részt vesz-e a Pride-on vagy sem.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Péterbudapest prideTisza-kormány

„Bár Magyar Péter azt mondogatja a parlamentben, hogy a Pride – és az egész gender kérdés – sokadrangú téma és nem érdekel senkit, mégis annyira megijedt a Pride-tól, hogy az egész kormányt három napra elvitte vidékre” – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Rétvári Bence. A KDNP frakcióvezetője szerint a miniszterelnök személyes felügyelet alatt tartott mindenkit, így nem merült fel a kérdés, hogy ki megy a kormánytagok közül a Pride-ra és ki nem, mert mindenkinek volt „alibije”. 

Magyar Péter három napra vidékre vitte a kormányt a Pride miatt (Fotó: Mediaworks)
Magyar Péter három napra vidékre vitte a kormányt a Pride miatt (Fotó: Mediaworks)

Nem kellett megindokolni a sajtóban senkinek se a részvételt vagy a távolmaradást. Így a vezető Tiszás politikusokat ettől a témától fizikailag is távol tartotta.  „Ez az általános taktika is a Tiszában: semmilyen érték kérdésről nem mondani semmit. Bármilyen érték kérdés ugyanis élesen megosztaná a Tisza-tábort. Nincs közös értékrend. Csak a Fidesz-gyűlölet a közös bennük, ezért csak azzal foglalkozik a Tisza. Azon kívül pedig marad a világnézeti üresség” – jegyezte meg Rétvári Bence.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!